La Suisse légifère sur la protection des animaux : ce mercredi, le gouvernement helvétique a émis une ordonnance fixant plusieurs mesures destinées à limiter la souffrance animale, en vigueur à compter du 1er mars.

Etourdissement électrique

Parmi ces mesures, l'une des plus étonnantes est celle qui interdit désormais de plonger un homard dans l'eau bouillante avant de l'avoir assommé. Pour cuire un homard (ou n'importe quel décapode marcheur, comme un tourteau ou un araignée de mer), les Suisses devront désormais, au préalable, les assommer par choc électrique ou destruction mécanique du cerveau.

Ces animaux ne pourront plus, non plus, être transportés dans de l'eau glacée ou de la glace : ils devront être détenus dans leur milieu naturel.

"Contrainte" interdite

Plus globalement, le texte émis par la gouvernement vise à ce que les animaux ne soient plus soumis à une "contrainte de gravité moyenne ou sévère". Ainsi, les colliers visant à empêcher les chiens d'aboyer seront interdits, même quand ils fonctionnent avec des jets d'eau ou de l'air comprimé.

En concours ou dans les manifestations animales, les organisateurs devront s'assurer qu'une ou plusieurs personnes sont chargées du soin des animaux. Et en cas de vente d'un chien dans les petites annonces, sa provenance devra être précisée.