En Touraine, les agriculteurs confrontés au réchauffement climatique réfléchissent déjà à l'avenir

On l'a vu cette année, avec la sécheresse exceptionnelle et les pics de chaleur que l'on a connus, les récoltes ont souffert. Les agriculteurs se sont plus ou moins adaptés. A Sublaines par exemple, dans le sud Touraine, Alexis Loiseleur a lui aussi constaté les impacts de cette météo sur ses cultures. Il exploite du maïs, du millet, du tournesol, de l'orge entre autres, sur un total de 285 hectares.

Chez lui, c'est d'abord le blé qui a accusé le coup. "On a eu des blés dont le poids était pas mirobolant. Le grain s'est mal rempli car il a manqué d'eau". Le maïs aussi. Mais comme lui dispose d'une irrigation sur son terrain, il a limité la casse. "On a pu les irriguer comme on voulait, même s'il manque peut-être un tour d'eau parce qu'on était un peu limite au niveau réserves en eau. Au niveau des forages, le débit est un peu moins important du fait qu'on n'ait pas eu beaucoup d'eau cet hiver".

Le maïs est très gourmand en eau, Alexis Loiseleur n'a pas attendu cet été pour s'en rendre compte. C'est pour cela qu'il en limite les surfaces depuis quelques temps. D'une cinquantaine d'hectares il y a plusieurs années à une vingtaine aujourd'hui. Mais il ne baissera pas plus l'an prochain.

Entre crise climatique et crise économique

Comme avec ces tournesols dont les rendements ne seront pourtant pas fameux. Là, ce n'est pas tant la crise climatique qui l'a décidé que la crise économique. "Oui, on va le maintenir parce que le sujet en ce moment, c'est le coût de l'azote qui a été multiplié par trois ou quatre et le tournesol est une culture qui est moins gourmande en azote comparé au maïs. Donc oui, on va garder les mêmes surfaces".

S'il ne changera sans doute rien l'an prochain, malgré le climat de cet été, c'est dit-il qu'il n'y a pour l'instant aucune solution miracle. Ce n'est de toute façon qu'à la fin de l'année qu'il connaitra vraiment tous ses rendements. Pour l'instant, il sait qu'il a perdu une tonne à l'hectare en ce qui concerne le tournesol, une tonne à 1,5 tonne à l'hectare en ce qui concerne le blé.

Vers l'arrêt des cultures d'été ?

Alors que faudrait-il que l'agriculture fasse pour mieux s'adapter au changement climatique ? La profession n'est pas unanime sur la question. En tout cas, si l'on pose cette question à un conseiller agricole de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, lui nous dit que ce qui se fait beaucoup en ce moment, et surtout ce qui fonctionne, c'est de cumuler deux cultures. Celles d'hiver, comme le blé tendre, l'orge et le colza, plus robustes, forcément moins impactés par les aléas climatiques. Et celles d'été, que l'on ajoute par la suite, comme le maïs grand consommateur d'eau. Selon ce conseiller donc, quand les deux types de culture se suivent, les rendements sont égaux, voire supérieurs, à ce qui se faisait avant. Résultat, de plus en plus d'éleveurs tourangeaux plantent ces cultures d'hiver pour sécuriser leurs fourrages. Dans les pays du Maghreb dit-il, cela fait bien longtemps qu'on ne s'amuse plus à planter des cultures d'été.

Vers une refonte de tout le système agricole ?

Si l'on écoute la Confédération paysanne en revanche, plutôt classée à gauche, c'est tout le modèle agricole qu'il faut réformer ! Un modèle orienté sur l'industrialisation qui, selon elle, est néfaste pour le paysan, pour le citoyen et pour l'environnement. Pour le syndicat, on doit parler de changement de l'agriculture, et pas seulement d'adaptation. Et inutile de lui parler des bassines, ces fameuses retenues d'eau que certains appellent de leur vœu pour faire face à la sécheresse. La Confédération paysanne fustige notamment un risque de pompage dans la nappe phréatique. En tout cas, tous ceux que l'on a contacté s'accordent une chose. Il n'y a pour l'heure aucune solution miracle. Même pas celle du sorgho, qui est pourtant réputé pour être moins gourmand en eau que le maïs.