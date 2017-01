En tournée dans les régions, Xavier Beulin le président de la FNSEA était en Provence ce lundi.

Apres avoir rencontré Bernard Reynès et parlé avec le député maire de Chateaurenard de l'avenir du MIN du nord des Bouches du Rhône, Xavier Beulin est venu à la rencontre des agriculteurs de la ceinture verte d'Avignon.

Xavier Beulin a parlé agriculture péri-urbaine mais aussi emploi et protection de ces emplois. Concernant l'emploi il n'a pas manqué de relever que la ferme France employait le même nombre de personnes qu'il y a 40 ans. Même si ces emplois ont changé il faut se donner les moyens de les soutenir, et la FNSEA renouvelle aux candidats à la présidentielle sa proposition de TVA emploi.

Dans la ceinture verte d'Avignon il a visité l'exploitation de Jean-Francois Cartoux. Un maraîcher coincé entre la Durance et une ville qui s'étend chaque jour un peu plus. Cette pression foncière est un danger mais la proximité avec l'aire urbaine peut être un atout surtout pour répondre à la demande des consommateurs de plus en plus friands de circuits courts.