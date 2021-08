En Vaucluse le gel du 8 avril se paye aujourd’hui

Dans les vergers des arboriculteurs les récoltes d’abricots ont chuté de 90 % selon la chambre d’agriculture. Les pêches et les nectarines peu produites en Vaucluse n’ont même pas pu être récoltées. En revanche les arbres libérés de leurs fruits poussent avec une vigueur telle qu’il faut les tailler plus qu’à l’accoutumée.

Les pertes sont importantes

Les températures sont descendues jusqu’à moins 4 au bord du Rhône du coup les cultures qui ne souffrent habituellement pas du gel ont subi des dégâts. Les pommes par exemple qui peuvent présenter des anneaux de gel, des marques qui ne les rendent pas impropres à la consommation mais pas calibrées comme il se doit pour la grande distribution.

Mangez les moches

Un panneau installé sur le stand d’un vendeur au marché de Montfavet incite les consommateurs a ne pas hésiter à acheter des fruits à l’aspect inhabituel et peut-être même à les payer plus cher. Si la concurrence étrangère peut se permettre d’afficher des prix bas ce n’est pas le moment de lâcher nos producteurs locaux.

Accompagner le changement

Ces épisodes de gel printanier sont de plus en plus fréquents. Les protections sont chères et difficiles à mettre en place. Qu’il s’agisse des « bougies » ou des asperseurs leur coût est important et leur mise en place doit être faite au dernier moment. Mais ces investissements deviennent indispensables et les aides peuvent atteindre les 40% de la valeur de l’installation.