En Vaucluse, une aire de lavage sort de terre pour traiter les produits chimiques des agriculteurs

Une nouveauté à partir de ce jeudi 5 mai à Mazan (Vaucluse). La commune inaugure une aire de remplissage et de lavage des pulvérisateurs pour les agriculteurs. Un système qui permettra de récupérer les produits chimiques restants après le traitement des parcelles ou encore de remplir directement les cuves avec de l'eau saine sans puiser directement sur le réseau d'eau potable.

Comment ça marche ?

"C'est exactement comme les stations de lavage pour les voitures", précise Damien Calamel, producteur de vigne et président de l'association qui gère le site. "Il y a une dalle avec un Kärcher. Au sol, il y a une grille qui permet de récupérer l'eau." Ensuite, l'eau stockée dans une cuve sera diffusée dans un grand bac en béton. "Ça ressemble à une piscine dans laquelle on a fait un mélange de paille et d'herbe. Et tous les cinq à huit ans, il faudra changer le mélange. En attendant, les bactéries font le travail de nettoyage et d'assainissement".

Une procédure indispensable, justifie le maire Louis Bonnet devant l'agriculteur. A coté, Damien Calamel reconnaît que jusqu'à présent, le nettoyage des cuves n'étaient pas toujours fait dans le respect de la biodiversité. "Avant nous avions une procédure de nettoyage sur site, c'est-à-dire sur les parcelles, en diluant le plus possible les effluents. Mais _ça reste archaïque_. Désormais, nous avons un outil moderne".

Dans ce bac, l'herbe et la paille s'occupent de "nettoyer" les produits chimiques © Radio France - Nina Valette

C'est l'ancienne municipalité de Mazan qui avait lancé le projet. "Nous avons acheté le terrain et construit le site, mais nous allons remettre les clefs à l'association qui va gérer l'aire. Les 40 agriculteurs adhérents vont pouvoir venir, avec un badge personnel, et chacun rentrera dans un système plus respectueux de l'environnement", explique Louis Bonnet. "Tous les agriculteurs ne peuvent pas le faire chez eux, puisque _c'est un investissement lourd_. C'était nécessaire puisque les agriculteurs sont engagés dans le bio, l'agriculture biologique. C'est une marche de plus", ajoute l'élu local.

Une construction qui a coûté 204.000 euros financé entre grande partie par des subventions de l'agence de l'eau, de l'Union européenne, ainsi qu'une participation de la commune et des agriculteurs à hauteur de 40.000 euros. Chaque agriculteur doit également ajouter une participation pour adhérer à l'association, mais aussi payer leur loyer de consommation d'eau.