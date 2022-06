En Vendée, certains éleveurs frappés par la grippe aviaire commencent à retrouver leurs volailles

Les volailles commencent à revenir dans les élevages vendéens, après plusieurs mois de grippe aviaire. Depuis une dizaine de jours, le repeuplement a démarré, notamment dans la partie nord-ouest du département, l'une des zones les moins touchées par l'épidémie. Les exploitations ont été désinfectées et les poussins contrôlés par les services vétérinaires avant d'y être transférés. C'est aussi possible par ce que "le niveau de risque est quasiment nul, car il n'y a eu aucun cas positif depuis plusieurs semaines, y compris dans les zones sauvages", explique Joël Limouzin, le président de la FNSEA 85.

Le repeuplement des élevages va s'étaler jusqu'à mi-juillet. Pour l'instant cela concerne le secteur de Challans, puis dans les prochains jours le sud-ouest et le centre de la Vendée. Mais ce n'est pas pour autant que tout va bien.

Les éleveurs soulagés mais pas complètement rassurés

Les éleveurs sont soulagés de pouvoir reprendre leur activité, mais pas rassurés pour autant. A Beauvoir-sur-Mer, Stéphane Delapré fait partie de la première vague d'éleveurs à voir revenir leurs animaux. Après trois mois de vide sanitaire, il s'apprête à récupérer le même nombre de volailles qu'avant crise, soit près de 9.000 poulets et pintades. Il se dit très content de repartir mais aussi très inquiet de devoir travailler avec la grippe aviaire qui pourrait reprendre en automne : "c'est une maladie qui a des pics, elle n'est pas éradiquée. Donc on est plus vigilant : on ne veut plus personne sur les exploitations, on fait des sas sanitaires, les bâtiments sont fermés… C'est difficile de travailler dans ces conditions, on ne veut pas s'habituer".

"Un certain nombre d'éleveurs se posent la question de reprendre ou pas"

Ce que craint aussi Stéphane Delapré, c'est le "renouvellement des éleveurs". Avec 11 millions de volailles abattues cette année en Vendée, beaucoup d'éleveurs sont découragés, notamment des jeunes. Certains ont très mal vécu la totalité de leur élevage abattu, au point qu'ils se "posent la question de reprendre ou pas", regrette Joël Limouzin.