En Vendée, des centaines de jeunes travaillent en juillet dans les champs de maïs

Un job d'été classique dans le sud de la Vendée : c'est en ce moment l'écimage du maïs, on dit aussi la castration, pour produire du maïs semence. 4.000 saisonniers sont dans les champs jusqu'à la fin du mois. C'est essentiellement de la main d'œuvre locale, et il y a beaucoup de jeunes, puisque ce travail d'été est accessible à partir de 14 ans. Une dérogation peut en effet être accordée sous plusieurs conditions : par exemple il faut que ce soit pendant les vacances, et pour des travaux « ne portant pas atteinte à la sécurité, à la santé et au développement de l'enfant ». C'est l’inspection du travail qui donne le feu vert.

Dans la région de Fontenay-le-Comte, ils sont très nombreux à faire ce travail pendant une, deux ou trois semaines. Des jeunes, garçons et filles, visiblement satisfaits : « ça me plait » dit une de ces jeunes, « on s’amuse, il y a une très bonne ambiance ». Le but est aussi bien sûr de gagner un peu d’argent de poche, avant de pouvoir prendre des vacances, des vraies, au mois d’août… D’autres ont des projets, comme cette jeune saisonnière de 15 ans : « j’aimerais bien partir au Canada l’année prochaine, c’est surtout ça qui me motive ».

Une panicule mâle © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le travail est plus facile que les vendanges, par exemple. L'écimage consiste à enlever la panicule, la partie mâle du maïs, pour que la plante femelle puisse être fécondée avec des pollens sélectionnés. Le maïs semence, dans le sud Vendée, c'est important, tout simplement parce que climat et terre y sont favorables. 2250 hectares sont consacrés à cette culture. 60% de la production est exportée, principalement vers les pays de l'est.