En Vendée, les producteurs de sapins de Noël sont en plein rush

C'est le coup de feu, en ce moment, pour les producteurs de sapins de Noël. Les commandes ont commencé, et avec elles, les livraisons. En Vendée, il y a seulement deux producteurs, tous les deux dans le secteur des Essarts. Pour Samuel Hermouet, c'est même une grande première, puisqu'il a débuté sa plantation de sapins en 2014. C'est seulement cette année qu'il peut vendre ses premiers arbres.

Beaucoup de travail de taille et de désherbage

Il y a sept ans, Samuel Hermouet a lancé sa production sur les 12 hectares légués par ses parents partis à la retraite. Il plante environ 10.000 arbres par an et en est donc à 80.000. Le reste, c'est une affaire de patience et de travail : « Les arbres, à partir de l’âge de trois ans, on doit ralentir leur croissance, sinon, ils font de grandes flèches et ont beaucoup de défauts. Notre objectif, c’est d’avoir des sapins bien étoffés, pour que les gens puissent mettre un maximum de guirlandes et de boules. Donc, il y a beaucoup de travail de taille ».

Depuis 2014, Samuel Hermouet a planté 80.000 sapins © Radio France - Philippe Rey-Gorez

C'est aussi grâce à son métier de gestionnaire forestier qu'il a pu patienter. Mais aujourd'hui, c'est la satisfaction, la joie aussi de fournir un produit de fête : « Les gens, ils ont le sourire jusqu’aux oreilles. Vraiment, d’apporter du bonheur, un petit peu de soleil dans la maison, c’est sûr qu’on y pense ».

Pour cette première année de commercialisation, Samuel Hermouet compte vendre 3.000 sapins de Noël. Ce sera environ 8.000 les années suivantes. Il pratique beaucoup la vente directe et peut aussi préparer des commandes pour les collectivités, écoles ou associations, via son site internet.