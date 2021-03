En Vendée, les sauniers préparent les marais salants avant le début de la saison

On s'active, en ce moment, sur les marais salants de Loire-Atlantique et de Vendée. Les sauniers préparent la saison, qui ne commencera véritablement qu'en mai-juin, avec la récolte du sel. D'ici là, il faut que les différents bassins soient remis en ordre de marche au sortir de l'hiver.

La vidange vient de commencer, le marais sera vide dans quelques jours © Radio France - Philippe Rey-Gorez

A l’Île d’Olonne, en Vendée, le travail a commencé ce lundi. Les salines, qui avaient été mises en eau au début de l’hiver, doivent être vidangées, explique Damien Merceron, est un des associés de la Salorde de la Verdonne, qui travaille avec une sorte de rateau : "On enlève les bouchons qui se sont formés ici ou là et qui empêchent l’écoulement de l’eau". Ensuite, il faudra tout nettoyer et mettre au propre : "Chaque sorte de bassin va être nettoyé, raclé. Toute la matière qu’on va retirer, et qui s’est accumulée pendant l’hiver, va être utilisée pour regarnir les chemins d’argile, qui séparent les bassins et nous permettent de circuler".

Un gros travail de nettoyage en perspective ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un travail très méticuleux, fait entièrement à la main. Il devrait continuer jusque fin mai, début juin. Mais c'est grâce à ça qu'on aura le plaisir d'admirer ces salines, avec leurs chemins parfaitement alignés, et au bord desquels le sel récolté sera déposé. Damien Merceron, qui exploite 60 œillets avec trois associés, explique d’ailleurs que ce type de production traditionnelle séduit de plus en plus de monde, notamment depuis la crise du coronavirus.