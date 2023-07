Encore de la grêle sur les vignobles de Cornas

Les grêlons sont de nouveau tombés de façon localisée la Drôme et sur l'Ardèche. Deux fois en deux semaines. A Cornas, les vignobles ont subi les deux orages de grêle. "On a déjà été touché le 12 juillet" explique le vigneron Guillaume Gilles, "il y a des endroits comme ici à Saint-Pierre qui ont plus ramassé" déplore-t-il.

Guillaume Gilles raconte la grêle tombée en plusieurs salves très tôt ce lundi 24 juillet : à 3h30, à 5h30 puis à 6h15. Il complète : "des grêlons de la taille d'un cochonnet de pétanque. C'est sûr que ça fait mal".

Sur les hauteurs de Cornas, les vignerons Guillaume Gilles et Cyril Courvoisier évaluent les dégâts causés par ce deuxième épisode de grêle de la saison © Radio France - Damien Triomphe

Difficile d'évaluer les pertes occasionnées sur la récolte à venir. "30, 40, même 50% par endroit" estime Guillaume Gilles. Ce lundi, après la nouvelle chute de grêle, il a fait le tour des vignobles. Il est là sur les hauteurs de Cornas, sur le domaine Lemenicier. Il regarde un pied de vigne. "Après la première fois, les feuilles n'ont plus été là pour faire office de protection". Des baies sont séchées, conséquence de l'orage du 12 juillet, d'autres éclatées, conséquence cette fois-ci de celui de ce lundi. Les coteaux ont été touchés, mais aussi les hauteurs. Chaban, Jouvet, Saint-Pierre... "Sur les hauteurs, quand on ajoute les deux épisodes, les dégâts sont considérables" admet Cyril Courvoisier, le président du syndicat des vignerons de Cornas.

Le président du syndicat des vignerons de Cornas observe à son tour les baies fendues. Il se projette : "deux options. Soit il fait beau temps, avec un peu de vent donc ça sèche et ça peut cicatriser et tenir jusqu'à la vendange puisque les grains sont a peu près a taille finale ; Soit on prend quelques épisodes de pluie en quelques semaines, des rosées le matin et ça se met à pourrir parce qu'il commence à y avoir un peu de sucre dans les raisins".

Pour lui également le chiffrage des pertes est impossible. Mais Cyril Courvoisier se veut optimiste. "Il y a des raisins encore sains présents qui vont arriver à maturité. Aussi, la plupart des vignerons ont des parcellaires très éclatés ; les domaines ont des parcelles en hauteur, au nord, au sud" rappelle-t-il. Tous les secteurs n'ont pas subi la même intensité de grêle. "Donc on a une certaine résilience aussi par rapport à ces effets climatiques, et tous les œufs ne sont pas dans le même panier".