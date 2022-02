Encore des dauphins échoués sur la plage, cette fois à Pornic

C'est quasi quotidien sur notre littoral. Entre février et avril, période faste pour la pêche en haute-mer, les dauphins se prennent dans les filets et meurent asphyxiés. Ils viennent, avec le vent d'Ouest, s'échouer sur nos côtes. L'association Hirondelle pratique les prélèvements.

Ce mardi, dans la cour des services techniques de la mairie de Pornic, gisent quatre carcasses de dauphins. Ce sont les services techniques qui ramassent les animaux morts sur les plages mais avant d'appeler l'équarisseur, il faut pratiquer certains prélèvements pour le centre de recherche Pelagis à la Rochelle. Dans le pays de Retz, c'est l'association Hirondelle qui s'en charge.

Bernard, Monique, Bernadette, Marcel. L'équipe de l'association Hirondelle, chargée des prélèvements sur les cadavres de dauphins © Radio France - Hélène Roussel

C'est à chaque fois bouleversant, ils sont nos frères en quelques sortes. - Bernard, association Hirondelle

Parce que ces dauphins, ou ce qu'il en reste, peuvent être porteurs de maladie, il faut déjà commencer par s'équiper : combinaisons, bottes, gants et masques. Ensuite, on s'approche. Une odeur forte nous prend à la gorge, "une odeur de mort", glisse Monique qui vient d'enfiler ses gants. Il faut ensuite prendre des mesures, et prélever tout ce qui est possible : "Les dents pour déterminer l'âge mais aussi le rein, les rognons, les organes sexuels, tout ce qui pourra nous dire si l'animal a souffert, ce qu'il a mangé, le taux de métaux lourds dans ses organes donnera aussi une idée de la pollution de la mer" explique Bernard, qui pratique ces prélèvements depuis de nombreuses années. "C'est à chaque fois bouleversant, surtout que cet animal nous ressemble beaucoup. Même à l'intérieur, quand on les ouvre, on se rend compte à quel point nous sommes proches d'eux. Ce sont nos frères en quelques sortes".

De 500 échouages en 1990 à près de 2000 en 2020. - Marcel Gaudin, président de l'association Hirondelle

A cette période de l'année, entre février et avril, le triste spectacle se répète quasi quotidiennement en Vendée et en Loire-Atlantique. "Le vent d'Ouest pousse les carcasses sur nos plages, et comme c'est la période propice pour la pêche en haute-mer, les dauphins sont nombreux à se prendre dans les filets. Ils meurent asphyxiés", explique Marcel Gaudin à la tête de l'association dans le Pays de Retz. Graphique à l'appui, il nous montre l'évolution du phénomène. "De 500 échouages de dauphins en 1990, on est passé aujourd'hui à près de 2.000".

Tout ce qui est prélevé sur le dauphin est ensuite conservé dans les frigos de l'association. L'observatoire Pelagis viendra ensuite les chercher pour les analyser.