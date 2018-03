Loire-Atlantique, France

On les appelle "le nouvel or blanc". Les civelles, ces alevins d'anguilles dont le prix atteint les 350 euros le kilo cette année. La saison de pêche sera bientôt finie, les quotas étant presque atteints. La civelles est en effet considérée comme une espèce en danger et sa pêche est très réglementée depuis 2012 : cette année les pêcheurs ont eu le droit de pêcher 65 tonnes de poissons pour toute la France, 60% sont destinés au repeuplement et 40% à la consommation.

Il y a de plus en plus de civelles dans nos fleuves, mais il y a encore des efforts à faire sur la pollution, les barrages et le braconnage

Six ans après, les effets sont là confirme Thierry Quéméner, ancien pêcheurau Croisic et désormais en charge de la gestion des civelles au comité national des pêches et invité de France Bleu Loire Océan. "Il y a de plus en plus de civelles dans nos fleuves. Il y en a eu énormément cette année grâce, aussi, aux conditions climatiques." Pour autant, il faut continuer les actions de repeuplement et intervenir sur les autres facteurs de mortalité : "la pêche s'est réglementée, on est passé de 1.200 bateaux à 400, maintenant il va falloir agir sur la pollution, la perte des habitats des anguilles, les barrages..."

Une opération pour permettre aux civelles de passer l'écluse Saint-Félix à Nantes

Les barrages et les écluses, comme celle de Saint-Félix, entre l'Erdre et la Loire à Nantes. Ce mardi matin, le Conseil départemental a donc ouvert l'écluse pour leur permettre de passer du fleuve à la rivière car beaucoup n'y parviennent pas malgré les passes aménagées par le département. Elles restent souvent bloquées au pied de l'obstacle et se retrouvent les cibles des prédateurs ou des braconniers.

17 braconniers arrêtés en 2017 en Loire-Atlantique

Parce que c'est l'une des principales menaces pour les civelles : le braconnage. Ils vendent les alevins en Asie notamment, un énorme marché où les pêcheurs professionnels n'ont plus le droit d'exporter puisque la civelle est considérée comme une espèce en danger. En Loire-Atlantique, rien que l'année dernière, 17 braconniers ont été arrêtés. Les condamnations peuvent aller jusqu'à 6.000 euros d'amende mais ça ne suffit pas toujours à les arrêter. En septembre 2017, trois multirécidivistes ont été condamnés, à Nantes, à des peines de prison allant d'un mois ferme à cinq mois avec sursis, une première dans le département.