La préfecture de la Manche vient d'interdire le ramassage, l'expédition et la commercialisation des coquillages en provenance des zones de production de Gouville et Blainville ce mardi, après de nouvelles intoxications.

Depuis lundi 19 février, la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, le transfert, l'expédition et la commercialisation de tout coquillage en provenance des zones de production de Gouville et Blainville sont interdits. Une décision prise par les services de la préfecture après un cas d'intoxication collective suite à la consommation de coquillages en provenance de ces zones.

Sur 165 personnes en ayant consommé, dix-sept ont souffert de troubles gastriques. Les analyses réalisées par le Laboratoire national de référence ont montré une contamination en norovirus des huîtres creuses prélevées le 15 février dans les zones incriminées.

Rien à redire sur la qualité des eaux

Cette interdiction fait suite à celle déjà signifiée par la préfecture le 9 février dernier et qui concernait alors les zones de production de Pirou Sud et d'Agon-Coutainville Nord. Depuis l'interdiction a été levée pour cette dernière zone.

L'origine de la pollution et de la présence de norovirus est pour une large part liée aux pathologies épidémiques saisonnières qui affectent la population (gastro-entérites...). Les autorités précisent que ça n'a aucun lien direct avec la qualité microbiologique des eaux de la côte Ouest.