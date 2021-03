Encore une belle saison de coquilles Saint-Jacques en Baie de Seine

Une nouvelle fois cette année, la coquille Saint-Jacques était au rendez-vous dans la Baie de Seine, site protégé et classé, plus gros gisement d'Europe. Le prix était bon pendant les fêtes, avant de s'effondrer en janvier.

La Baie de Seine, ne déçoit plus personne ces dernières années. Cette saison encore, beaucoup de pêcheurs ont profité du dernier jour, ce mardi 04 mars, pour ramasser une dernière fois une coquille normande Label Rouge.

Fin de la pêche dans la "zone reine"

Dans cette "zone reine" où on trouve de la coquille Saint-Jacques de qualité et en quantité, les bateaux raclaient les fonds marins depuis début novembre. "La Baie de Seine c'est ce que tout le monde attend", confirme Yohan Daubert, patron du Stenaca 2.

Yohan Daubert, patron du Stenaca 2 © Radio France - Simon Cardona

Lui et son équipage nettoie les dragues, les dents, les filets, avant de repartir au large dans quelques heures. Depuis début novembre, le bateau a ramassé huit tonnes de coquilles par semaine dans la Baie de Seine, qui se situe entre Barfleur et Le Havre. "On a eu la quantité, mais ce n'était pas pareil, affirme le marin. En début de saison, on n'a pas pêché ce qu'on pêchait il y a quelques années."

La coquille s'est bien vendue malgré le Covid-19

Yohan Daubert aurait aussi aimé que la pêche se termine plus tôt dans la baie, "de façon à ne pas épurer la zone. Ils parlaient de fermer dès le 18 février, ils ont fermé le 4 mars. On a perdu quinze jours. Tous les secteurs ont été travaillés. À la fin, c'était triste. C'est pour ça, nous on est remonté un peu plus haut."

"Les bateaux ont bien pêché, conteste Dimitri Rogoff, président du Comité régional des pêches. On a une coquille qui s'est bien commercialisée. C'est une bonne chose dans le contexte actuel, avec la crise du Covid-19 et la fermeture des restaurants."

Tout comme Yohan Daubert, Dimitri Rogoff regrette cependant un prix, en moyenne à 3,50€ le kg pendant les fêtes, qui a chuté en janvier. "On a une deuxième partie de saison où le prix est redescendu en dessous des 3€. Ce n'est pas un prix correct pour une coquille Saint-Jacques de cette qualité."

Un point positif pour cette saison en Baie de Seine, il n'y a pas eu d'invendu ajoute le président Comité régional des pêches.

Les filets, les dragues, les dents doivent être changées, nettoyées avant de repartir au large © Radio France - Simon Cardona

La saison de la coquille Saint-Jacques dure jusqu'en mai

Le Stenaca 2 est reparti en fin d'après-midi, pour aller chercher de la coquille ailleurs qu'en Baie de Seine. "Au large, on va aller chez les Anglais s'il faut. Où on peut", glisse Yohan Daubert avant de quitter le chenal de Port-en-Bessin.

La pêche des Coquilles Saint-Jacques dure jusqu'au 15 mai.