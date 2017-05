Enquête sur le général chinois qui produisait de la sauce tomate à Camaret

Un livre vient de sortir. C'est, partant du Haut Vaucluse, une enquête sur la filière tomate industrie, un marché mondialisé

Un livre sur le marché du concentré de tomates revient sur l'histoire du Cabanon, la conserverie de Camaret-sur-Aigues

Dans L'Empire de l'Or Rouge (Fayard), l'enquête de Jean Baptiste Malet remonte jusqu'à un général de l'armée chinoise, c'est lui qui avait pris les commandes de l'usine de Camaret en 2004. 10 ans plus tard, l'usine était en liquidation judiciaire.

A l'époque, Jean-Baptiste Malet avait aperçu à travers le grillage de l'entreprise des étiquettes en chinois sur les barils de concentré de tomates.

L'empire de l'or rouge © Radio France - Aurélie Lagain

Son enquête lui a fait découvrir la mondialisation du centré de tomates : "J'ai essayé à l'époque de rentrer en contact avec Chalkis, on a m'a refusé l'accès à l'usine, on a refusé de me parler. J'ai eu envie de remonter la filière mondiale, je suis allé jusqu'en Chine, j'ai rencontré l'ancien dirigeant du Cabanon, le général Liu Yi."

Son enquête lui a permis de découvrir qu'"il y avait eu une sorte de pacte entre les industriels italiens et les industriels chinois, l'armée chinoise ! Il a fait une guerre commerciale, économique !".

Jean-Baptiste Malet évoque la guerre commerciale de la tomate Copier

"J'ai très mal vécu cette époque, ils n'ont pas pu faire en France ce qu'ils font en Chine !", réagit André Bernard, président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse et de la Sonito, l'interprofession de la tomate industrie. "Maintenant, il y a un repreneur qui tente de développer avec de la production européenne et un peu de production française."

"Le marché de la tomate industrie est un marché totalement globalisé" - Jean-Bapstiste Malet

Comment savoir que votre sauce provençale fabriquée en Provence et bien issue de tomates mûries sous le soleil de Provence ? Pas évident, pour Jean-Baptiste Malet :"Le marché de la tomate industrie est un marché totalement globalisé. Quand on croque dans une pizza, on peut souvent consommer des tomates qui viennent de très loin, de Californie, de Chine... Ces tomates arrivent in fine dans les usines en Europe où l'on en fait des ratatouilles, des plats industriels."

Difficile de savoir d'où viennent les tomates, estime Jean-Baptiste Malet Copier

"Le jour où les consommateurs comprendront qu’avec quelques euros de plus dans le mois, en faisant le choix d’acheter des produits français, ils permettront à l’agriculture française d'équilibrer ses comptes, et de sécuriser l’alimentation de proximité et de qualité, on aura gagné !" - André Bernard, président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse

André Bernard a eu le livre entre les mains. Il regrette que les producteurs vauclusiens ne soient pas cités, mais ose espérer que cela pourrait faire bouger la situation : "J'espère que ça va faire prendre conscience que pour avoir un produit toujours moins cher, on oublie quelque fois la façon dont c'est fait, dont sont traités ceux qui travaillent. J'espère qu'on va, au niveau de la filière française, pouvoir utiliser du produit origine France et qu'on soit capable demain de redonner au consommateur du produit made in France avec le savoir-faire et la qualité française."