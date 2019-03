Entraigues distribue des graines pour les abeilles

Entraigues-sur-la-Sorgue, France

A Entraigues Sur la Sorgues, les enfants distribuent des sachets de graines mellifères. 300 sachets de graines de fleurs appréciés par les abeilles sont proposés gratuitement aux habitants pour nourrir les abeilles. Il suffit d'avoir un balcon, un rebord de fenêtre ou un petit jardin. Le sachet permet de fleurir 5 mètres carrés. Mercredi matin, jour de marché à Entraigues, les enfants du centre de loisirs distribuaient gratuitement les sachets de graines, déguisés en abeille.

découvrir le rôle essentiel de l'abeille

Lino et Célia, quatre ans et demi, expliquaient aux passants que "c'est pour pas que les abeilles meurent. La graine va devenir une fleur toute jaune et les abeilles vont se nourrir pour faire du miel". Un apiculteur de Vedène , Jérémy Isambart a proposé d'initier les enfants du centre de loisir ç l'importance de l'abeille : "c'est un éco-système. Les abeilles participent à la biodiversité. Les agriculteurs nous contactent pour pplléniser leurs cultures de melons, de tomates..." A quelques mètres du stand de l'apiculteur, l'étal d'Annick propose ses fraises de Monteux. Cette maraîchère explique que "s'il n'y avait plus d'abeilles l'agriculture se porterait très mal. Il nous faut des abeilles pour polliniser les fraises, ça empêche qu'elles poussent tordues. D'ailleurs nous mettons des bourdons dans les serres de fraises." Après les semis, les enfants du centre de loisirs découvriront avec l'apiculteur la vie d'une ruche.

Celia, 4 ans et demi "C'est pour pas que les abeilles elles meurent" Copier