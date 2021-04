Les agriculteurs manifestent ce jeudi 8 avril à Toulouse contre ce que pourrait être la nouvelle politique agricole commune. Entre 100 et 150 tracteurs venus de toutes la région pourraient provoquer de gros bouchons.

Entre 100 et 150 tracteurs ont rendez-vous à Toulouse contre la nouvelle PAC

Il y a sans doute moins de monde en ville en ce moment à cause du confinement. N’empêche, il devrait y avoir pas mal de bouchons ce jeudi matin dans l’agglomération toulousaine. La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles et les Jeunes agriculteurs se mobilisent pour manifester leurs inquiétudes à propos de la nouvelle PAC. Entre 100 et 150 tracteurs devraient converger vers la capitale régionale. Des engins agricoles venus de tous les départements de la région ou presque. Une dizaine de tracteurs viendront notamment du Tarn.

Rendez-vous vers 11h au monuments aux morts

Différents points de rendez-vous ont été fixé autour de Toulouse et dans le département de Haute-Garonne, au départ de Capens, Villefranche-de-Lauragais, Cornebarrieu, Pibrac, Verfeil ou encore Auterive. Les convois de tracteurs convergeront ensuite vers la préfecture de Toulouse. Les engins agricoles devraient être au niveau du monument aux morts vers 11h.

À travers cette manifestation, les deux syndicats "tiennent à partager leurs vives inquiétudes concernant la prochaine politique agricole commune (PAC) et sa déclinaison."

Perte d'une tiers des revenus

Une nouvelle PAC qui "risque de réduire nos aides de 50 à 80 euros par hectare" insistent les agriculteurs. Le président de la FDSEA de Haute-Garonne, Jean-François Lamassé, a fait le calcul "Pour 100 hectares, un agriculteur va perdre plus de 6.000 euros, soit un tiers de ses revenus. Qui accepterait ça ?" Les nouvelles normes environnementales font également très peur aux agriculteurs.

Au départ, la FDSEA avait parlé de bloquer le périphérique. Finalement, il n’y aura pas de blocage. "On pourrait faire une action plus forte la semaine prochaine, une fois que le ministre aura pris la parole" insiste le président de la FRSEA, Philippe Jougla, qui estime que les agriculteurs sont particulièrement mobilisés et donc inquiets.