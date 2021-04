VIDÉO - entre 2.000 et 3.000 hectares de terres agricoles perdus chaque année en Haute-Garonne

L'artificialisation des terres agricoles n'est pas un phénomène nouveau, mais il inquiète de plus en plus. Rien qu'en Haute-Garonne, entre 2.000 et 3.000 hectares sont perdus chaque année. Entretien avec le vice-président de la Chambre d'Agriculture du département.

Un département, c'est l'équivalent de la surface de terres agricoles qui disparaît chaque année en France, notamment à cause de la pression démographique. Un chiffre éloquent qui traduit un phénomène qui n'est pas nouveau, à savoir l'artificialisation des terres.

Guillaume Darrouy, agriculteur et vice-président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne était l'invité de France Bleu Occitanie ce matin . Il est en charge des questions d'urbanisme au sein de la Chambre.

Une question d'abord sur le froid, le gel qui a fait beaucoup de dégâts chez nous, notamment dans le Tarn. Le gouvernement active le régime de calamités agricoles. C'est une bonne décision pour vous ?

Bien sûr qu'on ne peut que la saluer dans le contexte actuel. Le gel, c'est encore un coup de massue supplémentaire pour le monde agricole. Maintenant, quelles sont les enveloppes qui vont être débloquées ? De quelle façon elles vont être débloquées et de quelle façon on va pouvoir attribuer au mieux ? Est-ce que ça sera suffisant pour arriver à faire que les revenus des exploitations ne soient pas trop impactés ? J'émets beaucoup de doutes parce que ça reste des dispositifs avec des enveloppes relativement restreintes.

Beaucoup de conséquences justement dans la région...

En Haute-Garonne, nous sommes un petit peu moins touchés par le gel, même si on est descendu quand même à -3, -4 degrés. Mais de fait, les vignobles du Fronton n'ont pas été trop touchés. On a quelques productions de fruits et de légumes qui ont pu être gérées, mais on n'a pas les mêmes problèmes que dans le Tarn-et-Garonne par exemple. Il y aura un impact sur tout ce qui est maraîchage, fruits et légumes.

Autre question maintenant, celles des terres agricoles qui, d'année en année, disparaissent. On appelle ça l'artificialisation. On grignote les terres agricoles pour construire des maisons, des routes, des immeubles. C'est un vrai problème en Haute-Garonne ?

Bien évidemment que c'est un vrai problème puisque nous avons quand même Toulouse, une des plus grosses métropoles françaises, qui n'arrête pas de croître. On ne va pas interdire aux gens d'avoir la joie et le bonheur d'avoir des enfants. Donc, ces gens là, il faut pouvoir à terme les accueillir, des familles, donc beaucoup d'industries sur Toulouse. Donc oui, il y a une pression très forte chaque année.

Combien d'hectares de terres agricoles sont grignotés chaque année ?

C'est variable, bien évidemment, selon les années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du territoire français, on perd un département par an de surfaces agricoles. C'est une réalité sur la Haute-Garonne, ça dépend des années, mais ça va entre 2.000 et 3.000 hectares.

Dans les années 2000, on est bien arrivé à infléchir la courbe de consommation grâce à des dispositifs qui ont été mis en place, notamment les DB9, qui sont des commissions où siège l'administration, des élus et des représentants de la profession agricole, lors desquelles on analyse la pertinence de certains documents d'urbanisme ou de certains projets. Ça nous a permis de mettre quand même un cadre et des doctrines pour cadrer certaines choses, pour que tout et n'importe quoi ne se fasse pas.

Certains disent même qu'il n'y aura plus d'agriculteurs demain en Haute-Garonne. C'est le scénario catastrophe. C'est plausible ?

Si on n'est pas tous conscients de l'enjeu alimentaire, qui est d'avoir une agriculture locale et durable, oui c'est faisable. Il y a tout de même un changement de mentalité autant du côté du consommateur que des élus, et on se sensibilise un peu plus à la problématique. Nous sommes prêts à essayer de regarder certaines choses. Il faut être prudent, ne pas consommer de l'espace agricole, mais il faut quand même accueillir les populations.

Il faut quand même qu'il y ait un cadre social correct. Je ne suis pas persuadé que les HLM, tel que nous l'avons fait pendant les années 80, soient une solution. On voit où ça nous amène socialement aujourd'hui, même si ça ne veut pas dire qu'il faut construire n'importe comment, comme on le fait encore sur certaines communes.

Et vous à la Chambre d'agriculture, quel est votre pouvoir ? Vous avez votre mot à dire sur ce sujet ?

On nous demande notre avis. Mais ce n'est pas pour autant qu'on le suit et en plus, on est pas obligé de nous demander l'avis. Donc, notre pouvoir est relativement faible et c'est ce qui est dommageable, au même titre que la commission que j'ai citée tout à l'heure. En Haute-Garonne, nous avons de la chance. Ça monte, car nous avons quand même un préfet qui est très sensible à ces problématiques-là. Mais c'est vrai que ça laisse encore la possibilité à certaines collectivités ou élus ou promoteurs de se dire qu'ils ont une possibilité, et cette possibilité, elle est réelle.

Il y a des choses aberrantes qui se font encore sur le département. Toulouse est l'une des villes qui a le plus de surfaces commerciales en Europe. Il faut vraiment réfléchir différemment. Et oui, la Chambre d'agriculture a ses forces. Nous avons des projets alimentaires territoriaux, un accompagnement pour les collectivités pour les accompagner sur ce sujet là, on les accompagne sur l'urbanisme, sur l'aménagement du territoire. Ceux qui souhaitent qu'on les accompagne, nous, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour amener des outils et des façons de faire.

Maintenant, il faudrait une vraie loi pour encadrer et pour limiter absolument le grignotage des terres agricoles.