Entre 400 à 500 hectares de vignes touchés par le gel autour de Vergèze

L'épisode de gel a été très localisé dans le Gard. Il n'a concerné qu'une poignée de communes autour de Vergèze : Bernis, Vestric, Codognan, Aimargues, Uchaud, Mus, Vergèze et une partie de Calvisson. Dans la nuit, le 5 avril, les températures sont descendues brusquement à moins 3 degrés. Résultat : entre 400 à 500 hectares de vignes gelés, pour 50% par endroit. Un manque à gagner certain pour la cave d'Héraclès de Vergèze qui regroupe 68 coopérateurs du secteur. "On a eu des gels, mais pas si violents que ça " déplore Jean-Fred Coste, le président de la cave.

"On estime la perte à 25 000 hectolitres sur notre production, ça fait 2 millions et demi de litres. Ça tombe mal parce qu'en 2017, on avait déjà eu une petite récolte, en 2018, on avait eu des problèmes de mildiou. Cette année, on est encore amputé d'une partie de la récolte. Ça fait 3 ans de suite, ça fait beaucoup."

Ce sont les cépages de Chardonnay qui ont été principalement touchés par le gel, car plus précoces. Un moyen de s'en prémunir serait de s'assurer contre le gel, mais ça coûte cher et très peu de vignerons le font. "On parlait du réchauffement climatique, on pensait être un peu plus à l'abri, mais non. C'est un changement climatique qui fait qu'on n'est pas plus à l'abri qu'avant." Le risque de gel ne sera levé que début mai.

La cave d'Héraclès de Vergèze a produit l'an dernier 65 000 hectolitres de vin.

La cave d'Héraclès a une capacité de 126 000 hectolitres © Radio France - Sylvie Duchesne