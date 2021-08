Entre 60 % et 70 % de pertes pour les vignobles du Jura à cause des intempéries

Trois mois après l'épisode de gel qui a mis à mal les vignobles du Jura, l'estimation des dégâts s'affine. Mais depuis le mois de mars, il y a aussi eu les faibles températures et les pluies du mois de juillet qui ont encore fragilisés les récoltes. Le millésime 2021 des vins du Jura va donc être très impacté par les intempéries.

C'est la météo qui commande, nous, on subit les lois de la nature - Raphaël Granvaux

D'abord, il y a les conséquences de la période de gel, raconte Raphaël Granvaux, qui a vingt hectares de vigne avec son frère à Voiteur, Le Vernois, Château-Chalon et l'Etoile. "Ça fait que les raisins ne sont pas bien développés, donc on a une perte de récolte. En moyenne dans le Jura, on a cinq à six grappes par pied cette année, alors que normalement, c'est entre 25 et 30 grappes par pied de vigne", raconte le vigneron.

Entre 60 % et 70 % de récolte en moins

Par-dessus, les faibles températures et les fortes pluies du mois de juillet ont favorisé la propagation de maladies sur les quelques raisins qui ont réussi à pousser. "On a deux maladies qui se développent avec l'humidité", explique Raphaël Granvaux. "Il y a le mildiou. C'est une tache d'huile qui se forme sur la feuille, qui grille la feuille, elle devient toute marron et ça empêche de faire la photosynthèse, et donc de fabriqué du sucre. Et puis il y a aussi l'oïdium, c'est une sorte de farine qui se met sur les grains de raisin et qui bloque la maturité."

De nombreuses vignes sont attaqués par le mildiou sur le domaine de Raphael Granvaux, à Le Vernois dans le Jura. © Radio France - Alia Doukali

Sur le domaine de Raphael Granvaux, viticulteur à Le Vernois, des grappes attaqué par l'oïdium. © Radio France - Alia Doukali

Tout cela représente entre 60 % et 70 % de pertes pour Raphaël Granvaux. Des pertes constatées sur la plupart des vignobles jurassiens, notamment pour Bastien Baud, vigneron à Le Vernois. "Sur une année correcte, on produit environ 150 000 bouteilles, cette année, on sera content si on fait 30 000 bouteilles", dit-il.

Une année de travail à perte

"C'est très compliqué à digéré", confie Bastien Baud. "Le plus gênant, c'est que le travail reste le même toute l'année. Les coûts engagés sont les mêmes, et il n'y aura quasiment pas de récolte au bout. Une année comme cette année, c'est vraiment du travail pour pas grand chose", affirme le vigneron.

C'est une année catastrophique - Bastien Baud, vigneron

Alors les vignerons du Jura attendent les vendanges avec impatience, pour pouvoir passer à autre chose. "On a hâte d'arriver au bout, il faut qu'on passe cette année, on en a tous plein les oreilles", racontent Raphaël Granvaux.

Les vendanges sont prévues autour du 15 septembre cette année dans le Jura. Les viticulteurs espèrent désormais du soleil pour le mois d'août, avant la récolte.