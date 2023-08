Entre la sécheresse et l'inflation, les jeunes agriculteurs de l'Yonne n'arrivent plus à se projeter

Les jeunes agriculteurs de l'Yonne se sont rassemblés à Sainte-Colombe dans l'Avallonnais. Le syndicat agricole organisait la 28e édition de la Fête de l'Agriculture ce week-end. Sur place : une cinquantaine d'exposants, des animations, des jeux pour enfants et des démonstrations de moissons d'antan. Les jeunes agriculteurs en ont également profité pour partager les difficultés de leur métier. Entre l'inflation et le réchauffement climatique, rien n'est simple.

ⓘ Publicité

loading

La sécheresse pèse sur les rendements

Avant de se lancer dans l'agriculture, mieux vaut y réfléchir à deux fois. "Avec la sécheresse, ça devient très compliqué, raconte Fabien, éleveur ovin et céréalier dans l'Yonne depuis peu de temps. Surtout sur nos sols qui sont assez superficiels, s'il ne pleut pas tous les quinze jours, ça pèse sur le rendement".

Autre bâton dans les roues des jeunes agriculteurs : l'inflation. "On a de plus en plus de mal à être rentable", assure Benoît. L'éleveur bovin à Sainte-Colombe gagne parfois moins de 1.000 euros par mois. "Les charges augmentent mais les produits ne suivent pas forcément, c'est difficile", poursuit-il.

"L'agriculture est un métier dénigré"

Les jeunes agriculteurs en ont également assez d'être pointés du doigt. À force, Baptiste, salarié agricole qui aimerait se mettre à son compte, se décourage. "On nous reproche tout le temps de trop polluer, déplore-t-il. Aujourd'hui, l'agriculture est un métier dénigré, on a beaucoup de mal à se projeter, on nous demande de changer nos modes de culture mais c'est compliqué".

Installé depuis décembre à Saint-Germain-des-Champs, près d'Avallon, Mathieu, éleveur de vaches charolaises, fait régulièrement l'objet de critiques de la part des riverains. "On a de plus en plus de gens des villes qui reviennent dans la ruralité et ils ne comprennent pas forcément qu'on travaille parfois tard le soir, qu'on traite nos sols, que les vaches, ça sent", explique-t-il. "On nourrit ces gens quand même, tient à rappeler le jeune agriculteur. C'est grâce à nous qu'ils ont quelque chose dans l'assiette".