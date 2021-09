Envie de passer "des nuits extraordinaires" ? Essayez le lin dans votre lit

Avec plus de 85.000 hectares cultivés, la Normandie est la première région productrice de lin dans le monde. C'est aussi la région de France où il y a le plus de liniculteurs (4854), devant les Hauts-de-France. Du lin qu'on retrouve partout, comme isolant, dans nos voitures et même dans nos lits.

Certains pètent dans la soie, d'autres choisissent le lin pour dormir. Créés il y a une quinzaine d'années, "les draps en lin lavé permettent d'avoir des draps douillets, qui sont faciles d’entretien, qui donnent le confort de la nuit et qui donne le confort de la lin et qui promettent des nuits merveilleuses" s’enthousiasme Pascal Prévost, agriculteur à Rouge-Perriers (Eure) et président de la coopérative du teillage du plateau du Neubourg. Et c'est promis, pas d'aspect un peu rêche ou rugueux, "c'est un lin qui a été travaillé, lavé un peu comme les "stone-washed", c'est un lin légèrement usé qui donne la douceur que les lins d'autrefois qui auraient été lavés maintes et maintes fois" précise celui qui est aussi président de la promotion de la Confédération Européenne de Lin et du Chanvre.

Le directeur de la coopérative, Bertrand Coulier, lui aussi ne dort que dans du lin :

C'est frais l'été,c'est surtout chaud l'hiver et c'est naturel - Bertrand Coulier

Linge de lin du Belge Libeco. La Belgique est le deuxième producteur de lin en Europe - Libeco

Le lin séduit déjà de nombreuses grandes maisons, _" Fendi, Dior, Vuitton"avance Dimitri Soverini, de la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre, ou, en Normandie, Embrin, créateur de linge de maison à Ambrumesnil (Seine-Maritime). Autre avantage et pas des moindres, le lin lavé n'a pas besoin d'être repassé. Il y aussi l'embarras du choix dans les coloris, "ce qui est pratique, on peut changer l'aspect et la décoration d'une chambre avec une housse de couette rouge, organe, grise, bordeaux, verte" énumère Pascal Prévost. Un avantage aussi pour la filière lin, "car dans le linge de maison, la demande est beaucoup plus régulière que dans la mode vestimentaire qui subit des effets de saisonnalité"_.

On a connu un taux de 133% de notre production ces dix dernières années - Pascal Prévost

D'où un optimisme affiché des liniculteurs pour l'avenir, le lin ne représentant que 0,4% du textile mondial.

REPORTAGE - Le lin, du lit au slip Copier

Du lin de la tête au pied, même le slip !

Une augmentation des surfaces cultivées et de la production à laquelle la coopérative du Neubourg s'est adaptée avec la création de deux nouvelles lignes de teillage, opérationnelles depuis mai 2021, pour la première transformation du lin.

Une des deux nouvelles lignes de teillage de la coopérative du Neubourg. Mont de l'investissement : 13 millions d'euros © Radio France - Laurent Philippot

10% du lin teillé au Neubourg partent dans les matériaux techniques et 90% dans la filière textile. Le secteur de la mode, de la haute couture au prêt-à-porter, consomme 60 % du lin produit."Le lin, c'est une passion, je n'imagine pas porter autre chose que du lin" déclare Pascal Prévost, vêtu d'une chemise en lin bleu ciel. Ne pas porter de lin, cela doit lui arriver "une fois ou deux dans l'année, parce que la pile dans (m)on armoire de rangement est épuisée". Pour faire la promotion du lin, Pascal Prévost n'hésite pas à mouiller le maillot et souligne "les aspects de confort, légèreté, thermorégulation avec la fraîcheur en été et d'absorption de l'humidité" de la fibre naturelle. Le directeur de la coopérative du teillage du plateau du Neubourg, Bertrand Coulier, porte lui aussi une chemise en lin, blanche.

On a le corps complètement ventilé dans une chemise en lin - Pascal Prévost

On peut même porter du lin en hiver avec de nouveaux tissus plus épais.

Le lin de la tête au pied pour Pascal Prévost (au centre) et Odile Idkowiak et Dimitri Soverini, de la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre © Radio France - Laurent Philippot

Et dans la garde-robe de Pascal Prévost, le lin s'invite partout, même dans son slip, avec la gamme développée par Le Slip français :

Ça ne gratte pas du tout, c'est très doux et c'est aussi thermorégulateur - Pascal Prévost

Dans un sourire, Pascal Prévost prête même des qualités aphrodisiaques au lin. Vous n'avez plus qu'à tester.