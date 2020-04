Épandage de pesticides : accusée d'agir en "catimini", la préfecture remet l'église au centre du village

Sur le dossier très sensible des épandages de pesticides et des distances d'utilisation des produits, la Chambre d'Agriculture et la Préfecture de l'Indre ont été accusées par Indre Nature d'agir "en catimini". Dans un communiqué, la préfecture rappelle le cadre du projet de charte d'engagemement.