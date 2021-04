Episode de gel dans l'Hérault : "ce qui permet de tenir c'est la passion du métier"

Plus de deux semaines après le tragique épisode de gel dans les vignes et les vergers héraultais, France Bleu Hérault retourne au chevet des producteurs. Un tiers des parcelles sont détruites à plus de 80% mais l'ampleur précise des dégâts n'est pas encore connue.

Presque trois semaines après le terrible épisode de gel dévastateur pour les cultures du département ( nuit du 7 au 8 avril 2021) le président de la chambre d'agriculture de l'Hérault Jérôme Despey est l'invité de France Bleu Hérault ce lundi matin pour faire un point sur l'étendue des dégâts mais aussi sur les indemnisations annoncées. Presque 100 % des surfaces des vignes et des vergers sont impactés et dans un tiers des cas les pertes dépassent les 80%.

Une accumulation de galère ces dernières années

Virgile Joly est à la tête d'une exploitation de vin bio a Saint-Saturnin-de-Lucian au dessus de Clermont-l'Hérault. Toutes ses parcelles sont touchées à des degrés divers. Un coup dur d'autant que cet épisode de gel arrive après plusieurs années compliquées.

L'année noire c'est 2018, le mildiou m'a fait perdre presque toute ma récolte. En 2019 c'est le coup de chaud, 46 degrés, l'an dernier la Covid et cette fois le gel sur des parcelles jusque la épargnées, en 5 ans j'ai perdu une année de production

Virgile Joly enchaîne les difficultés depuis plusieurs années Copier

Il est encore trop tôt pour mesurer précisément l'ampleur des dégâts "on voit apparaître les nouveaux bourgeons qui poussent les bourgeons morts, auront-ils des fruits, c'est la grande question" s'interroge le viticulteur. Il estime qu'il y aura au moins 30 % de perte et les vendanges sont encore loin il peut se passer beaucoup de choses. Ce qui le fait tenir c'est la passion du métier et le contact avec les clients : "encore hier j'ai reçu une photo d'un client qui fêtait ses 60 ans en ouvrant une de mes bouteilles, çà nous réconforte, nous donne du courage "

Les aides promises (1 milliard d'euros) vont aussi lui permettre de garder la tête hors de l'eau. Il espère qu'il n'y aura pas trop de papiers a remplir et que tout le monde pourra en profiter. Dans l'immédiat Virgile J. compte surtout sur lui même, des le mois prochain le domaine Joly prévoit d'organiser des événements commerciaux autour du vin.

Reportage au domaine Joly Copier

Les cépages résistants

Les assurances et les indemnisations ne régleront pas le problème du gel selon Vincent Pugibet viticulteur au domaine de la Colombette à Béziers. Il faut préserver de l'urbanisation les terres qui ne gèlent pas et planter des cépages résistants comme le souvignier gris "là ou on a planté ce nouveau cépage, on constate qu'il a moins souffert et qu'il y a plus de fruit sur les repousses".