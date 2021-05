Épisode de gel dans l'Hérault : les indemnisations bientôt versées aux exploitants

Le Premier ministre était venu en personne dans l'Hérault pour constater les dégâts sur les vignes et vergers suite à l'épisode de gel dans la nuit du 7 au 8 avril dernier. Plus de 3.000 exploitations ont été touchées et plus de 40.000 hectares sinistrés. Jean Castex avait annoncé la création d'un "fonds de solidarité exceptionnel" d'un milliard d'euros. Les premières dotations arrivent pour le département de l'Hérault depuis le 6 mai. Une enveloppe de 585.000 euros a été débloqué. Le préfecture annonce que cette "aide de trésorerie peut être sollicitée depuis le 12 mai selon des formalités administratives simplifiées".

Les conditions sont les suivantes :

Avoir été touché par l’épisode de gel du 7 avril dernier

Etre un exploitant en situation de difficulté particulière : bénéficiaire du RSA déjà multi-sinistré au cours de ces 5 dernières années, jeune agriculteur ayant eu besoin d’être exonéré de cotisations, exploitant impacté par la crise Covid ayant sollicité des aides d’urgence, en situation d’arriérés de paiement, ou ayant un dossier signalé au dispositif "agir ensemble"

Déposer, sans tarder, une demande d’aide en ligne depuis le site internet Démarches Simplifiées

En lien avec la Chambre d'agriculture de l'Hérault la Mutualité sociale agricole, trois niveaux d'aide ont été actés : 1.500, 3.000 et 5.000 euros pour les dossiers les plus prioritaires. Les premières attributions d'aides ont été actées en début de semaine. La préfecture de l'Hérault assure que les versements sont en cours : "le dispositif permettra d’accompagner 200 exploitants en situation d’extrêmes difficultés".