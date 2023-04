Episode de gel en Lorraine : les vergers prennent leurs précautions pour protéger les fleurs

Après la pluie, le froid ! Les deux nuits prochaines s'annoncent froides en Lorraine, avec des thermomètres qui risquent de descendre en-dessous de 0. Le tout alors que dans les vergers, la plupart des arbres sont déjà en fleurs. "Les mirabelles ne sont pas toutes fleuries donc ça va aller, je m'inquiète surtout pour les pêches et les abricots", confie à Lagney, dans le Toulois, Julien Marin, à la tête des Verges des Moncels.

Tout perdu en 2022

Car le gel peut être dévastateur. L'an dernier, il a tout perdu en abricot et pêche à la suite d'une descente à -4 degrés en plein mois d'avril. "C'est le mois le plus dangereux car tout est en fleur. Et jusqu'aux Saints-de-Glace en mars, on peut tout perdre. En général, on perd tout en pêche une année sur trois, et 2 à 3 années sur 4 en abricot", explique-t-il. Pour éviter un nouveau scénario identique à l'an dernier, il a dû sortir le chéquier, plus de 30 000 euros au total.

L'une des trois machines censées réchauffer les fleurs. © Radio France - Arthur Blanc

Une somme réservée à trois machines réparties au milieu des abricotiers et des pêchers. "Un petit moteur 4 temps qui fait tourner une plateforme sur laquelle on a une chaudière et un ventilateur. Ça va expulser de l'air à 90-95 degrés et empêcher le processus de congélation des fleurs ou du fruit", décrit l'arboriculteur. Un dispositif qu'il ne doit activer qu'une fois la barre du 1 degré atteinte, soit vers 3h30 entre ce lundi et ce mardi. "C'est une nuit blanche mais c'est le métier qui veut", préfère-t-il en sourire.