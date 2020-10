Les Volailles Fermières d'Auvergne sont devenus l'un des dix partenaires officiels de l'ASM. Un partenariat pour renforcer un peu plus leur notoriété et accompagner le développement de la filière.

Essai transformé entre l'ASM et les Volailles Fermières d'Auvergne

C'était une campagne de publicité qui avait marqué. Il y a huit ans, Aurélien Rougerie et Julien Malzieu s'affichaient en 4x3 en tenant un poulet fermier d'Auvergne. Aujourd'hui, leurs successeurs sont Etienne Falgoux, Alexandre Fischer (deux auvergnats), Damian Penaud et Paul Jédrasiak. Et cette fois, c'est tout le club qui est concerné par ce partenariat avec les Volailles Fermières d'Auvergne.

126 affiches sont visibles en ce moment dans les principales villes de la région. Bientôt, le visuel de l'ASM sera présent sur les barquettes de volaille ainsi que sur de nombreux poulaillers. Les joueurs ont aussi droit à des volailles dans leurs assiettes, pour le plus grand plaisir parait-il de pas mal d'entre eux. D'autres affiches mettent en avant trois éleveurs qui produisent des Volailles Fermières d'Auvergne.

Pour l'ASM, il s'agit d'afficher l'accrochage au territoire et de mettre en avant ses produits. Pour les Volailles Fermières d'Auvergne, c'est une façon de renforcer leur notoriété, dans la région mais aussi dans tout le pays puisqu'elles sont vendues dans toute la France (3% à l'export).

Les Volailles Fermières d'Auvergne représentent:

- 400 éleveurs

- un peu plus de 1.000 emplois dans la région

- 9,1 millions de volailles vendues et 47 millions d'€uros de chiffre d'affaire en 2019

- 180.000 poulets fermiers label rouge chaque semaine

-80% de la production vendue dans les grandes et moyennes surfaces

- Un nouveau poulailler ouvert chaque semaine