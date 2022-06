"On est devenus paranos" : après la grippe aviaire, les agriculteurs des Deux-Sèvres repeuplent leurs élevages

Dans le petit sas du poulailler, Thibault Proust change de chaussures. Il se lave les mains. Une fois, deux fois... "On devient un peu paranos, à se dire 'si on l'a eu, est-ce que c'est parce que j'ai mal fait quelque chose' ?", avoue l'éleveur installé à Louin, entre Thouars et Parthenay. Il vient de recevoir 8.000 dindonneaux pour reconstituer son élevage, abattu par prévention au début du mois d'avril.

Dans les Deux-Sèvres, le repeuplement a commencé depuis le début du mois de juin. Plus aucun nouveau foyer n'a été détecté depuis début mai. Le département a été découpé en huit zones. Les premières concernées par le repeuplement sont les zones les moins touchées par la grippe aviaire, dans le sud-est. Viendront ensuite les élevages du nord-ouest.

Thibault Proust peut gérer l’alimentation et la température du poulailler depuis le sas. © Radio France - Bastien Munch

Trois mois de "vide"

Mais même si les petits piaillements ont fait leur retour dans le poulailler de Thibault Proust, l'éleveur n'en oublie pas ces trois longs derniers mois, depuis l'apparition d'un cas de grippe aviaire à quelques kilomètres de là. Un épisode d'une ampleur jamais égalée dans le département, plus de 280 élevages ont été abattus, soit trois millions de volailles en tout. "Tous les matins, quand j'ouvrais la porte, j'avais cette petite boule au ventre parce que je ne savais pas si mes dindonneaux seraient vivants ou morts", explique l'éleveur.

Après l'abattage préventif de mon élevage, ça a fait un grand vide. Le matin, j'embauchais un peu plus tard que d'habitude parce qu'il n'y avait pas la même motivation. C'était le manque de l'élevage. - Thibault Proust, éleveur à Louin

Les dindonneaux réagissent à la voix et sont "très affectueux", affirme l’éleveur. © Radio France - Bastien Munch

Mais même si la crise est passée sur le front des contaminations, elle continue pour la trésorerie de Thibault Proust. Ses volailles ne seront pas envoyées à l'abattage avant septembre, date à laquelle il devrait seulement recevoir les premières indemnisations de l'État. "J'avais calculé que je pouvais tenir les premiers mois", détaille l'agriculteur. "Mais là, on arrive au stade zéro. Donc un épisode, ça va le faire, mais pas deux..."

Thibault Proust est installé à Louin, entre Thouars et Parthenay, depuis 2016. © Radio France - Bastien Munch

Ne plus tout miser sur l'élevage

L'éleveur a d'ailleurs profité du vide sanitaire pour diversifier son activité. "J'ai pris la décision de faire des semences potagères juste avant l'épisode de grippe aviaire", indique Thibault Proust. "Ça me conforte vraiment dans mon idée. Mettre tous les oeufs dans le même panier, ça peut parfois être bien quand tout va bien. Mais quand tout va mal, ça fragilise l'entreprise." Pour l'éleveur, "ceux qui sont uniquement aviculteurs devraient peut-être trouver une petite porte de sortie, au cas où. On n'est jamais à l'abri..."

Les 8.000 dindonneaux ont été séparés : les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. - Thibault Proust

Thibault Proust y voit plusieurs avantages. "Déjà en termes de rentrée d'argent, ça fait une deuxième activité sur l'exploitation. Et puis si jamais, pour n'importe quelle raison, ça repète pour la volaille, au moins je serai occupé par les semences potagères." Une nouvelle activité qui va aussi lui permettre de travailler avec son épouse, qui est pour l'instant assistante maternelle dans le secteur d'Airvault.

Les très jeunes dindonneaux ne consomment pas beaucoup d'eau. - Thibault Proust

Les dindonneaux ont été livrés dans des petits cageots en bois, mâles et femelles séparés. © Radio France - Bastien Munch