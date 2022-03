"On est très contents" : plusieurs béliers berrichons récompensés au Salon de l'agriculture

L'équipe de l'ESAT Atout Brenne (de gauche à droite : Alain Seignerioux, Stéphane Loiseau, Antony Bois et Pauline Ciret) et le bélier Paris, au Salon de l'agriculture de Paris 2022.

Le Berry brille au Salon de l'agriculture ! Après avoir raflé plusieurs médailles au Concours des vins, ce sont les animaux berrichons qui ont séduit différents jurys présents à la porte de Versailles. Ce lundi, plusieurs béliers de l'Indre et du Cher ont été récompensés.

Parmi eux : Paris, un bélier suffolk, élevé à Douadic, au sein de l'ESAT Atout Brenne. La ferme emploie une vingtaine de travailleurs en situation de handicap pour s'occuper des troupeaux ovins, bovins et du maraichage.

Six mois de préparation, une heure de concours

Sélectionnée pour participer au Concours général agricole ce lundi avec un bélier, une équipe de l'ESAT a fait le déplacement jusqu'à Paris. Et le bélier Paris a terminé 5ème (sur 9) du classement viande et 3ème du classement laine, dans sa catégorie. Une fierté pour ceux qui s'en occupent au quotidien. "Six mois de préparation, une heure de concours, rappelle Jérôme Merlet, directeur adjoint de l'ESAT, qui a fait le voyage avec deux ouvriers agricoles de l'établissement et deux moniteurs d'atelier. On est très contents, on est fiers".

"Ce n'est pas rien d'aller à Paris, poursuit-il. Ça reste un rêve pour beaucoup d'éleveurs, nous on a l'occasion de passer du rêve à la réalité, alors forcément ce sera un peu le chouchou". Le bélier Paris va devenir la nouvelle mascotte de la ferme ! De quoi aussi envisager de l'amener vers d'autres concours, et pourquoi pas revenir au Salon de l'agriculture de Paris dans les prochaines années. "Ça nous donne envie d'y retourner. On sait les points qu'on doit améliorer. Si on va chercher une place de plus chaque année, pourquoi pas imaginer qu'on soit premier dans trois ou quatre ans", imagine Jérôme Merlet.

Le palmarès des autres béliers berrichons

Ce lundi 28 février, d'autres béliers de l'Indre et du Cher étaient également en compétition lors du Concours général agricole.