Sud-Mayenne : Estelle et Olivier Marotte, agriculteurs reconvertis et passionnés

Vendredi, une rencontre entre la Confédération paysanne et les élus du territoire a eu lieu chez Olivier et Estelle Marotte, deux parents de quatre enfants qui ont décidé de tout plaquer pour devenir agriculteurs.

En 2017, ils s'installent dans une exploitation au lieu dit La Rivière, à Châtelain, dans le sud de la Mayenne. La vente de leur maison leur a permis d'avoir un apport suffisant pour convaincre la banque et ainsi acheter une exploitation déjà rentable : 72 hectares, 60 vaches laitières, le tout pour une production bio.

Après des années dans le salariat et un dernier emploi qui l'obligeait à passer toute la semaine à l'étranger, Olivier Marotte commence à se former et passer le diplôme d'agriculteur. Après de nombreuses recherches, le couple de quadragénaires trouve enfin la perle rare. "Le 1er juillet 2017, le jour où nous nous installons ici, ma femme n'avait jamais mis les pieds à la ferme", sourit Olivier. Mais très vite, les choses se mettent en place : "les premiers mois, on courrait partout de 7h à 22h" se souvient Estelle, qui elle aussi se forme au métier. "Mais on a compris petit à petit comment ça marchait, et cette année on a même pu prendre des vacances!"

La rencontre entre les agriculteurs de la Confédération paysanne et les élus du territoire (dont le président de la communauté de communes, du département, le député et le préfet) était l'occasion pour le couple de partager les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui se reconvertissent dans l'agriculture.