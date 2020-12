Et si vous adoptiez un pied de vigne de Châteauneuf-du-Pape pour recevoir une cuvée à votre nom ?

Adopter un pied de vigne de Châteauneuf du Pape, voilà le cadeau original que vous pouvez offrir ou vous offrir pour Noël. La famille Mayard propose de parrainer des ceps de grenaches centenaires dans leur vignoble de cette AOP de renom, pour recevoir au bout d'un an, sa propre cuvée à son nom.

La formule est simple : vous adoptez des ceps de grenaches centenaires et au bout d'un an, vous recevez six bouteilles à votre nom. Des premières grappes à la mise en bouteille, l’adoptant suit l'évolution de ses vignes pendant un millésime, grâce à une lettre d’informations du producteur envoyée chaque mois.

"Avec cette opération 'adopter des vignes', nous voulions retisser des liens avec nos clients, après une année 2020 éprouvante avec le Covid." - Béatrice Mayard

Il est également invité au domaine pour rencontrer la famille de vignerons, découvrir les ceps qui portent son nom sur un médaillon et déguster les cuvées. À Châteauneuf-du-Pape, chaque parcelle porte un nom. Ces pieds de vigne que vous adoptez ne sont pas n’importe lesquels. Il s'agit de la cuvée "La Crau de Ma Mère", "pour moi, c'est un vin solaire, c'est le nectar du domaine", explique Béatrice Mayard.

Avec la crise sanitaire, le caveau Mayard a été privé de ses ventes directes. Pour Béatrice Mayard, cette opération "adopter des vignes", a pour objectif de retrouver leurs clients. "Cette année 2020 a été particulièrement lourde avec l'épidémie de Covid-19, et nous voulions avec cette opération retisser du lien avec nos clients. Ils vont pouvoir suivre l'évolution culturale de ses ceps et voir un peu l'envers de la bouteille".

Pour adopter des pieds de vignes du domaine Mayard, rendez-vous sur le site Bienvenue chez nous.

