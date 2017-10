États généraux de l'alimentation : "l'objectif est de redonner le juste prix aux agriculteurs", pour Stéphane Travert

Le ministre de l'Agriculture dévoile ce mercredi matin de premières mesures en faveur des agriculteurs. Des mesures qu'Emmanuel Macron doit présenter ce mercredi après-midi à Rungis, dans le cadre des États généraux de l'alimentation. "L'inversion du calcul des prix" est par exemple envisagée.

Le président de la République sera ce mercredi après-midi au marché de Rungis, en Île-de-France, pour présenter un train de mesures en faveur des agriculteurs, dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, en a dévoilé une partie ce matin sur franceinfo, à commencer par "l'inversion du calcul des prix. Nous partons toujours du prix du distributeur, or le producteur est toujours lésé. On veut donc partir du coût de revient pour mieux répartir la valeur".

Concrètement, l'idée est que les prix payés aux agriculteurs soient fixés à partir de leur coût de revient, sur lequel transformateurs et distributeurs appliquent ensuite leur marge, et non le contraire comme c'est le cas aujourd'hui.

Pour Stéphane Travert, le gouvernement a "réussi quelque chose d'assez historique. Les associations de consommateurs, les transformateurs, les distributeurs ont conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les consommateurs ne veulent plus d'une alimentation low cost".