États Généraux de l'Alimentation : les agriculteurs manifesteront jeudi à Laval

Laval, France

Ce jeudi 13 décembre, le syndicat agricole de la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs organisent une manifestation devant la préfecture de la Mayenne à Laval de 11h à 15h. En 2017, les agriculteurs avaient obtenu un certain nombre de garanties de la part de l'État et des Grandes et Moyennes Surfaces pour mieux prendre en compte les coûts de production de leurs produits et des prix pratiqués par ces distributeurs. Des garanties qui devaient être signées par ordonnances avant le 1er décembre et le début des négociations commerciales ... mais il n'en est rien. Si la question de l'encadrement des promotions de leurs produits dans les moyennes et grandes surfaces est actée, il y a encore des efforts à faire.

"En septembre le ministre de l'Agriculture de l'époque Stéphane Travers est venu en Mayenne nous promettre que tout serait ficelé avant les négociations, sauf qu'aujourd'hui tout n'est pas en place. On s'est lourdement investi dans les États Généraux de l'Alimentation et on y croyait. L'une de nos revendications principales c'était que la prise en compte de nos coûts de production soit inscrite dans la loi et aujourd'hui rien est sur la table" - Sylvain Rousselet membre des Jeunes Agriculteurs

Ce jeudi les agriculteurs resteront donc de 11h à 15h devant la préfecture de la Mayenne et envisagent un repas le midi pour faire la promotion des produits mayennais. La FDSEA insiste sur le fait que cette manifestation n'intervient pas dans le cadre de la mobilisation des Gilets Jaunes.