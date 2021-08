Eté pluvieux, été malheureux pour les céréaliers de l'Avesnois

En regardant son champ tout juste moissonné, Genevieve Cauchy, une agricultrice de Wargnies-le-Grand dans l'Avesnois n'en reviens pas. Alors qu'il y a un an la récolte de son blé s'était achevé aux alentours du 20 juillet, cette année elle s'est achevé, près d'un mois plus tard, il y a près d'une semaine. La faute au temps capricieux cet été, avec près de 40 jours d'ensoleillement en moins et surtout des précipitations plus importantes, 50% de plus qu'il y a un an dans le secteur.

300 à 350 euros de perte par hectare

Une récolte tardive et avec la pluie le blé n'est pas le même. "On a une baisse de rendement, 20 à 30% de moins que l'an dernier et un blé plus humide", détaille Genevieve Cauchy. "J'ai calculé, _on va perdre 300 à 350 euros par hectare_". Car si le blé est trop humide, il est plus léger. Et un blé plus léger rapporte moins à l'agriculteur.

Un sol dégradé

Des agriculteurs inquiets pour les prochaines semances, car avec des sols gorgés d'eau, il a été difficile de moissonner et les machines ont abimés les sols. "C'est au laboure que ça va se jouer", explique Michel Wincq, lui aussi céréalier à Doullers, à quelques kilomètres de Maubeuge. "Le sol est brillant, il n'est pas bon." La baisse des revenus pour les agriculteurs pourraient aussi se traduire par une hausse des prix pour les consommateurs.