Etienne Fourmont, agri-youtubeur : "j'essaie de vulgariser mon métier pour inciter les jeunes à se lancer"

La chute est sévère : la France a perdu plus de 20% de ses exploitations agricoles en dix ans, notamment sous l'effet des nombreux départs à la retraite d'agriculteurs non remplacés selon le dernier recensement agricole.

Entre 2010 et 2020, 100.000 exploitations agricoles ont disparu et notre pays (hors outre-mer) n'en compte plus que 389.000. "La raison principale de cette diminution c'est la pyramide des âges. Il y a eu plus de départs à la retraite que d'installations" a déclaré le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie.

Pour enrayer ce phénomène, comment alors faire pour attirer les jeunes ? Vulgariser le métier d'agriculteur, c'est la mission d'Etienne Fourmont. Cet éleveur sarthois est une vedette des réseaux sociaux et de la plateforme YouTube sur laquelle près de 100.000 où il publie régulièrement des vidéos pour parler de son quotidien.

"Quand on perd des agriculteurs, on perd notre souveraineté alimentaire. Il faut réagir rapidement"

Etienne Fourmont invité du 6-9 de France Bleu Mayenne ce lundi : "le but c'est de montrer ce que je fais, comment fonctionne une exploitation laitière comme la mienne. Et d'inciter les jeunes à faire comme moi, à étudier dans les lycées agricoles qui sont de très haut niveau en France. J'essaie de montrer les bons côtés du métier, les mauvais aussi car le travail n'est pas facile tous les jours. Il faut être transparent, ouvrir la ferme aux gens à travers les réseaux sociaux" confie-t-il.