Etiquetage du lait : "on se fait trahir par nos industriels" dénonce la Coordination Rurale en Mayenne

Indiquer l'origine du lait sur l'étiquette n'est plus obligatoire juge le Conseil d'Etat qui annule un décret gouvernemental. Une victoire pour le géant mayennais de l'agroalimentaire Lactalis qui demandait son retrait et qui avait déposé un recours. Le groupe a donc gagné ce bras de fer.

Le conseil d'Etat s'appuie sur une décision de la Cour européenne qui dit que cet étiquetage se justifie à deux conditions. D'abord il faut que cette information soit importante pour les consommateurs. Et il est indéniable que c'est le cas. On aime savoir d'où vient le lait qu'on achète. La deuxième condition c'est que, selon son origine, le lait présente des qualités différentes et que seule cette origine explique ces différences. Or, selon le conseil d'Etat, le lien entre l'origine géographique et les propriétés du lait n'est pas démontré. Il a donc annulé le décret.

"Le lait pourra venir de partout et de nulle part"

Cette mention n'est donc plus obligatoire. Mais rien n'empêche les laiteries de continuer à le mentionner sur leurs briques et leurs bouteilles.

"Lactalis peut fabriquer avec du lait roumain sans l'indiquer sur l'emballage"

La victoire de Lactalis est une trahison pour les producteurs et les consommateurs estime l'agriculteur mayennais Pascal Aubry, porte-parole en Pays de la Loire de la Coordination Rurale : "c'est une victoire pour tous les industriels, pas seulement pour Lactalis. Le lait pourra venir de partout et de nulle part. Lactalis n'a pas besoin de montrer sur ses produits l'indication géographique. Son nom suffit à penser que c'est du lait français. C'est pour avoir de la matière première la moins chère possible et pouvoir la vendre plus chère sur le marché français, et ça fait pression sur le prix du lait, pour les producteur c'est dérangeant. On se fait trahir par nos propres industriels".