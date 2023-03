Étude "HMUC" sur l'usage de l'eau : le préfet de la Vienne au chevet des irrigants du bassin du Clain

Le préfet de la Vienne et plusieurs élus locaux sont allés à la rencontre des agriculteurs et industriels du bassin du Clain, ce lundi 20 mars 2023. L'association des irrigants de la Vienne (ADIV) avait en effet prévu les visites d'une exploitation agricole à Jaunay-Marigny, et d'une usine de semences à Cissé. L'idée ? Alerter sur les impacts économiques et humains des restrictions de l'usage de l'eau, redoutées par les irrigants avec l'étude "HMUC" (Hydrologie, Milieux, Usages et Climat) pour le bassin du Clain.

ⓘ Publicité

Lancée en 2019 par l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne, l'étude doit définir les volumes prélevables pour les différents usages de l'eau (eau potable, agriculture, industrie) et préciser les actions à mener pour garantir un équilibre sur le bassin du Clain, en prenant en compte les effets du réchauffement climatique. Cela concerne 109 communes de la Vienne, 29 dans les Deux-Sèvres et quatre en Charente. Les conclusions finales de l'étude sont attendues à la fin du mois de mars.

"Il y a des hommes derrière "

D'ores et déjà, les agriculteurs sont inquiets. Alain Planchon, est l'un des cinq associés de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Plaine, à Jaunay-Marigny, spécialisée dans les semences. Après avoir stoppé la production de tabac il y a quelques années, puis de maïs l'été dernier, il risque maintenant d'arrêter les semences potagères. "On avait un quota d'eau de 260 000 mètres cube. On diminué nos volumes de moitié, à 137 000 m³. Et avec l'étude HMUC, je devrais descendre à 18 000 m³. On a un vrai défi pour sauver l'agriculture dans le département."

Plusieurs agriculteurs ont évoqué les impacts des restrictions de l'usage de l'eau au préfet de la Vienne. © Radio France - Irène Prigent

La Maison Mitteault produit du foie gras dans le Poitou. Pour fabriquer la nourriture des canards, elle utilise 500 000 mètres cube d'eau par an, soit l'équivalent de 200 piscines olympiques. Paul Mitteault, est l'un des salariés : "le soja est le maïs ont besoin d'eau. On réfléchit maintenant à importer du Brésil pour réduire la consommation. On n'a pas d'autre choix", regrette-t-il.

Les impacts concernent également l'industrie. Pour l'entreprise "Cerience" à Cissé, Laurent Sourisseau, le président du syndicat des producteurs de semences de la Vienne, s'attend à des pertes de "25% du chiffre d'affaires". L'usine poitevine et ses 170 salariés pourraient bien mettre la clé sous la porte. "L'étude "HMUC" est légitime, mais je suis vraiment sidéré qu'il n'y ait pas eu d'analyses sur les impacts économiques. Il y a des hommes derrière ! ".

L'enjeu des bassines dans la Vienne

De son côté, le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a apporté son soutien aux irrigants. "Le volume d'eau va baisser de 73% sur le bassin du Clain. Les impacts sont énormes. On parle de plusieurs dizaines de fermetures d'exploitations et jusqu'à 400 emplois direct supprimés. C'est un vrai séisme", a t-il expliqué, avant de réaffirmer la nécessité des projets de bassines dans le département. "On ne stocke pas l'eau par plaisir de la stocker, mais par nécessité de nourrir la population dans le Territoire". Pour le moment, 30 réserves d'eau sont en projet dans la Vienne , après la signature du protocole Clain en novembre 2022.