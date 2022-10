Euralis et Bonduelle créent une filière légumes secs

C'est une filière "légumes secs" qui est en train d'être créée par Euralis et Bonduelle dans le Sud-Ouest. Les principaux acteurs ont signé un partenariat le 25 juillet à Pau et le projet prend de plus en plus d'ampleur. Les deux groupes appellent les agriculteurs à se lancer dans l'aventure : produire des lentilles mais aussi des haricots blancs et haricots rouges, et des pois chiches.

En 2022, la production de légumes secs a représenté 300 hectares selon Sébastien Duchaussoy, directeur des opérations chez Bonduelle dans le Sud-Ouest. Il espère que la production atteindra 1000 hectares en 2023, et 5000 hectares d'ici trois ans.

Laurent Dubain, Directeur Général du Pôle Agricole d’Euralis, Cyrille Auguste, Directeur Général de Bonduelle Europe Long Life, et Christophe Congues, Président d’Euralis

Convaincre les agriculteurs de se lancer

"Une culture vertueuse", c'est le premier argument évoqué par Sébastien Duchaussoy pour inciter les agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques et des Landes à essayer. Cultiver des légumes secs demande très peu d'eau et très peu d'engrais. Cela peut être intéressant dans un contexte de sécheresse et de restriction en eau.

Autre point soulevé : la sécurité financière. Produire des lentilles et des haricots secs, peut permettre aux agriculteurs de se diversifier quand on sait que le cours des céréales est souvent malmené par des enjeux géopolitiques forts.

Un accompagnement financier pour les agriculteurs

Le responsable productions spécialisées chez Euralis, Thierry Cauhapé, explique que pour l'instant les agriculteurs qui participent à la création de cette filière légumes secs, ont des garanties financières. Même s'ils n'ont pas de rendement, ils ont tout de même un salaire assuré.

Aujourd'hui un tiers des producteurs sont dans le département des Landes, et les deux autres tiers, dans les Pyrénées-Atlantiques.