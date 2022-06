"On évitait toujours les catastrophes" : dans la Vienne, des agriculteurs sans assurance après les intempéries

Face à ses pieds de vigne sectionnés par la grêle, Anicette Gilbert baisse la tête. "On est désespérés, on est abasourdis, on ne sait plus quoi faire..." Le très violent orage de grêle, qui s'est déclenché samedi 4 juin en fin d'après-midi, a ravagé son exploitation, comme toutes celles situées sur la commune de Saix, dans le Loudunais. Deux semaines après de premières intempéries autour de Chauvigny, 150 hectares de vignes et 850 hectares de céréales ont été détruits. Or, pour ces cultures, en France, seul un agriculteur sur trois est assuré.

Les épis de blé ont été complètement "égrainés" par la grêle. © Radio France - Bastien Munch

Ce n'est pas le cas de Frédéric Trudeau, le voisin d'Anicette à Saix. Lui aussi cultive des vignes, avec quelques hectares de céréales. Au total, 80% de son exploitation est détruite, et il n'a jamais souscrit à une assurance. "Il n'y a pas beaucoup de monde qui est assuré contre la grêle ici", explique-t-il. "Les anciens disaient toujours qu'on est dans un secteur pas trop touché. On évitait toujours les catastrophes, alors on s'assurait pas..."

Frédéric Trudeau a retrouvé ses pieds de vigne totalement sectionnés par les grêlons. © Radio France - Bastien Munch

Les tarifs des assurances s'envolent

Sébastien Berger non plus n'a jamais songé à prendre une assurance. Par chance, son exploitation de céréales, située à Saint-Clair, n'a pas été touchée. Mais il a déjà changé d'avis. "On essayait de réfléchir aux risques-bénéfices, pour savoir si ça valait le coup, qu'on ne paie pas pendant quinze ans une somme qui sera peut-être perdue", justifie l'agriculteur, également président de la FNSEA dans la Vienne. "Jusqu'à présent ça passait, le risque était moyen. Mais aujourd'hui, quand on voit comment le climat change de jour en jour et les derniers orages de grêle, on se fait peur. Et je pense que moi le premier, je vais finir par m'assurer."

Certains pieds de vigne ont carrément été brûlés par les grêlons. © Radio France - Bastien Munch

"Il va falloir anticiper ça dans les projets d'exploitation, caler des lignes budgétaires pour aller chercher des assurances", continue Sébastien Berger. "Quitte à mordre dans mes trésoreries annuelles. Le risque est devenu trop important." De son côté, Anicette Gilbert "mord" sur sa trésoreries depuis plusieurs années déjà. Elle est assurée pour la grêle "a minima" sur ses 13 hectares de vignes, mais pas sur ses 80 hectares de céréales. En un an, les tarifs de son assurance ont doublé. "Sur le papier, c'est accessible à tous. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On est toujours en flux tendu et on n'a pas de trésorerie à mettre dans les assurances."

"Un pansement sur une jambe de bois"

"Une profession qui n'arrive plus à s'assurer, cela pose question", s'insurge l'agricultrice. "Le particulier paie ses assurances et arrive à les payer, donc je ne vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas. Il faut que l'État se mette autour de la table avec les assureurs, les banques, la profession agricole. Des catastrophes comme ça, ça risque de recommencer. Donc c'est maintenant qu'il faut se remonter les manches et voir ce qu'on peut faire", estime Anicette Gilbert. En déplacement en Gironde, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a d'ores et déjà annoncé que l'État injecterait 300 millions d'euros pour inciter les agriculteurs à souscrire à une assurance.

La totalité de l’exploitation de Frédéric Trudeau, agriculteur à Saix, a été détruite. © Radio France - Bastien Munch

Et même les hectares de vignes d'Anicette couverts par l'assurance ne vont pas changer grand-chose. "Ça va juste compenser les intrants, les produits de traitement", explique la viticultrice. "Mais en aucun cas ça ne va amortir la perte de récoltes ou la main-d'oeuvre. C'est un pansement sur une jambe de bois." Anicette Gilbert espère maintenant bénéficier des calamités agricoles, même si en principe, le dispositif ne s'applique que pour les parcelles non assurables, donc pas sur les vignes et les céréales. Un dispositif qui évoluera dès le 1er janvier 2023, avec la création d'un régime universel d'indemnisation pour les agriculteurs, censé être plus simple et plus accessible.