Exaspérés, les pêcheurs laissent leurs bateaux à quai

Plus de poissons fraîchement pêchés sur les étals pendant trois jours. Pour la première fois, le Comité national des pêches a appelé à une opération "filière morte" dans tous les ports français jusqu'à ce vendredi. Ils dénoncent des "réglementations européennes inadaptées" sur les nouveaux quotas de pêche et la demande du Conseil d'État que l'on impose d'ici à 6 mois la fermeture de certaines zones en pêche en Atlantique, afin de préserver les dauphins dont les échouages se sont multipliés cet hiver.

"On a beau mettre des répulsifs à dauphin sur les chaluts, il y en a de plus en plus", Anthony Morin

Au Croisic, à la Turballe, aux Sables d'Olonne, à Noirmoutier ou encore à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les bateaux restent à quai. "C'est vraiment un ras-le-bol de la profession de voir des zones comme ils veulent nous imposer, tonne Anthony Morin, patron d'une paire de chalutiers pélagiques à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et avec des ONG qui nous mettent la pression sur certaines espèces. C'est sûr que c'est protégé, mais on a beau mettre des répulsifs à dauphin sur les chaluts, il y en a de plus en plus (...). Ce n'est pas du tout une fierté d'en pêcher, ça nous fait plutôt mal au cœur et en plus ça détruit le matériel".

Les bateaux, comme cette paire de chalutiers pélagiques à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, restent à quai © Radio France - Yves-René Tapon

"Le chinchard, c'est entre 20 et 30% de mon chiffre d'affaires"

Au-delà des dauphins, les pêcheurs sont très remontés contre les derniers quotas émanant de la Commission européenne." Tous les ans, on nous prend quelque-chose, des réductions de quotas sur la sole. Là, c'était sur le chinchard fermé totalement. Et on apprend ça au dernier moment. Le chinchard, c'est entre 20 et 30 % de mon chiffre d'affaires" ajoute ce matin-pêcheur. "Il faut des quotas quand même, précise Benjamin Laborde, fileyeur, parce que sinon on ira encore dans la démesure. Mais pour moi, la solution n'est pas de fermer des pêches comme ils le font à l'heure actuelle, car les bateaux vont se rabattre sur une autre espèce et le consommateur ira acheter du poisson importé".

Par solidarité, de nombreuses poissonneries seront fermées

Le Secrétaire d'État à la Mer Hervé Berville rencontrera les représentants de la filière ce jeudi matin aux Sables d'Olonne, puis l'après-midi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il s'est dit ce mercredi "solidaire de l'esprit du mouvement" et a promis de "renforcer le travail collectif" engagé, notamment contre certaines réglementations européennes,

Manifestation de pêcheurs, opération filière morte, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie © Radio France - Yves-rene Tapon

