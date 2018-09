Saint-Sauveur-le-Vicomte, France

Les Jeunes Agriculteurs de la Manche en ont eu la confirmation ! Le ministre de l'Agriculture, le manchois, Stéphane Travert sera donc bien demain dimanche 2 septembre au festival de la Terre et de la Ruralité de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Une fête qui doit promouvoir le métier d'agriculteur. C'est le dernier grand événement rural avant la Foire de Lessay la semaine prochaine du 7 au 9 septembre. Ce festival est un événement majeur du département depuis plus de 50 ans. Stéphane Travert est attendu pour 12H30 sur place.

De nombreuses animations

Il y aura à 10H30 la messe des laboureurs présidée par Monseigneur Le Boulc'h, évêque de Coutances, l'après-midi : l'épreuve départementale du concours national de labour, un comice agricole et les démonstrations de chiens de troupeau. Sans oublier les plus belles machines agricoles des exploitants, un marché du terroir et une mini-ferme avec démonstration pour la première fois cette année d'ensilage et de battage à l'ancienne.