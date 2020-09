"Expliquer comment on travaille" : les fermes durables du Berry vous ouvrent leurs portes ce week-end

C'est l'occasion de voir vraiment ce qu'il se passe dans le pré. Ce week-end, les agriculteurs "durables" vous ouvrent leurs portes pour la 21ème édition de l'opération "De ferme en ferme" : "Ce sont des fermes économiquement viables, performantes sur le plan environnemental, et qui respectent une certaine éthique du point de vue social", détaille Léa Golleret, la coordinatrice de l'opération dans l'Indre, où une petite dizaine de fermes participent.

"Il y a beaucoup d'idées reçues sur le monde agricole"

"C'est aussi l'occasion d'expliquer comment ils travaillent, et de rassurer sur le fait que les animaux sont élevés dans des conditions respectueuses du bien-être animal." Rassurer, d'autant plus en ce moment où de nombreuses vidéos-choc tournées dans des élevages intensifs sont diffusées par des associations de protection animale telles que L214.

"Il y a beaucoup d'idées reçues sur le monde agricole, c'est vrai que, comme dans tout autre secteur, il y a eu des abus ou des déviances", reconnaît Romain Lombard. Mais cet ancien laborantin reconverti, qui a ouvert en mars 2019 son élevage de lapins bio à Méobecq, dans la Brenne, ouvre ses portes pour montrer qu'il n'a rien à cacher. "C'est important justement de s'ouvrir au public, montrer qu'il est possible de consommer des choses produites de façon raisonnable et raisonnée." Même si le but est bien que l'animal soit tué pour être consommé, le néo-fermier attache une grande importance au respect de l'animal. "Je suis présent jusqu'à l'abattage, je participe à l'abattage, pour être certain que mes animaux sont traités dans de bonnes conditions."

Produits fermiers chez Romain Lombard - Romain Lombard

► Vous pouvez visiter les exploitations partenaires de l'opération "De ferme en ferme" gratuitement et sans rendez-vous, samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10 à 12h et de 14h à 18h30. La liste est sur le site internet defermeenferme.com.