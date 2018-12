Exploitations visitées par des militants anti-élevage. La mise au point du Préfet de la Mayenne.

Quelaines-Saint-Gault, France

Le syndicat agricole de la FDSEA, par la voix de Philippe Jehan, s'est étonné publiquement en début de semaine que les deux exploitations mayennaises visitées par des militants anti-élevage, de l'association Direct Action Everywhere, début novembre (à Quelaines-Saint-Gault et Villiers-Charlemagne) aient été "contrôlées" par les services de l'État quelques semaines plus tard. "On affilie ses deux militants à des lanceurs d'alerte et cela permet de diligenter un contrôle payé avec nos impôts" s'est même ému Philippe Jehan ce lundi 10 décembre.

En réalité, les différents représentants de la profession et les agriculteurs concernés ont été prévenus d'une visite des services de l'État le 21 novembre et "qu’il était nécessaire de pouvoir réaliser une visite des exploitations (et non pas un contrôle) pour objectiver les faits par les services de L’État et ne pas laisser prospérer des rumeurs et des calomnies" écrit le Préfet de la Mayenne Frédéric Veaux. Cette visite chez les deux agriculteurs a donc eu lieu le vendredi 30 novembre, neufs jours après la réunion avec les différentes parties.

La charge médiatique du président de la FDSEA lundi dernier est donc très mal passée du côté de la Préfecture. Dans son communiqué Frédéric Veaux, regrette donc "l’initiative prise de médiatiser une nouvelle fois cette affaire, à l’encontre des intérêts des agriculteurs concernés et en s’en prenant d’une manière injustifiée aux services de l’État". "Le Préfet précise que lui-même "et les services de L’État sont mobilisés pour que cesse ce harcèlement insupportable pour les professionnels de l’élevage, de l’abattage et de la vente de détail".

Concernant l'intrusion des militants de l'association Direct Action Everywhere, l'enquête judiciaire se poursuit.