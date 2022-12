Explosion des tarifs portuaires : des pêcheurs et propriétaires de bateaux en colère à Honfleur

Jusque là, le Conseil départemental du Calvados avait la main sur les ports de plaisance et de pêche. Chacun était géré individuellement via une délégation de service public. En 2023, tous passeront sous la coupe d'un gestionnaire unique (explications détaillées plus bas). Un changement lourd de conséquences parce que les prix vont exploser à Honfleur où les tarifs étaient bas en raison de faibles équipements du port.

L’ambiance n’est pas joyeuse ce mercredi 27 décembre, à la mi-journée, quand les coquillards rentrent pour la dernière débarque de l’année. Les patrons-pêcheurs ont déjà la tête à 2023, avec la forte augmentation de leurs charges portuaires. “Pour moi, ce sera 6.000 à 8.000 € de plus que ce que je paye actuellement” grimace Jonathan Delestre. Quelques mètres plus loin, Jean-Philippe Faine estime que le surcoût pourrait atteindre 14.000 € sur l'année. “Déjà qu’on est étouffé par le prix du gazole et celui de la ferraille. On est face à un rouleau-compresseur !”. Heureusement, pour l’un comme pour l’autre, la campagne à la Saint-Jacques est excellente. Mais cette période faste s’achévera bientôt quand il faudra retourner en haute mer pour pêcher la sole et le maquereau, avec des dépenses en carburants largement supérieures pour aller chercher des espèces moins rémunératrices. “Leur nouvelle taxe, c’est 28 € par tonne débarquée. Mais ils ne font pas la différence entre les espèces. C’est ridicule” grogne Jean-Philippe Faine.

La bonne saison de la Saint-Jacques va s'achever. Les difficultés débuteront ensuite pour les pêcheurs de Honfleur. © Radio France - Didier Charpin

Le prix des futurs équipements

Le port d’Honfleur compte 17 bateaux de pêcheurs à l’année. Tous habitués à composer avec des équipements désuets, par rapport à d’autres ports du Calvados. “On voudrait déjà avoir des points d'eau et d’électricité à disposition de tous les bateaux. Et des sanitaires pour les équipages des bateaux qui viennent de plus loin” énumère Jonathan Delestre. “Après, effectivement, on n'a pas de criée et on n'a pas d'outils à notre disposition pour débarquer notre matériel de pêche et pour le stocker. Actuellement, on n'a rien de vraiment bien par rapport aux autres ports”. Le département du Calvados a bien prévu d’investir 70 millions d’euros d’ici à 2028 pour améliorer les ports, dont celui de Honfleur. “Je ne suis pas contre payer pour de nouveaux services mais faudrait-il au moins les avoir !” tonne le patron-pêcheur.

Les pêcheurs honfleurais sont défendus par Michel Lamarre, le maire de la cité portuaire... également vice-président du département. “L’augmentation est trop brutale pour eux. L'idée que je propose, c'est d’étaler cette augmentation, de faire en sorte que petit à petit, avec l'arrivée des services, les prix augmentent”. L’élu cherche à jouer les médiateurs avec la majorité départementale. “Je m'inquiète en tant que maire et je comprends en tant que vice-président du département. J'essaie simplement de remettre de l'huile dans les rouages et de rapprocher les uns des autres.”

Les pêcheurs de Honfleur soutenus par le maire de la ville © Radio France - Didier Charpin

“Pas une mauvaise réforme” - Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie

L’idée de modifier et d’uniformiser la gestion des ports trottait dans la tête du conseil départemental depuis longtemps. C’est nécessaire selon Dimitri Rogoff, lé président du comité régional des pêches de Normandie. “C'est pas compliqué, il y a la partie Ouest où il y a des criées à Grandcamp et Port en Bessin. Et puis il y a la partie Est, à partir de Courseulles, où il n'y a pas vraiment d'équipements collectifs. Cette réforme va dans le bon sens parce que plus on apporte de services aux pêcheurs à terre, mieux le pêcheur peut travailler en mer parce qu'il a pas de souci à terre”. Mais Dimitri Rogoff comprend la grogne des Honfleurais. “J'ai toujours dit que prendre l'argent des pêcheurs sous quelque forme, qu'on lui fasse payer une taxe, qu'on fasse payer des licences, il faut que derrière ça il y ait un vrai service !”.

Mais pour l'instant, il y aura donc la taxe sans l’amélioration des équipements. Les 28 € par tonne débarquée s'appliqueront à partir du 1er janvier. Jean-Philippe Faine envisage une solution radicale : "quitter le port d'Honfleur et partir en Haute-Normandie. C'est sûr que je vais le faire au moins du lundi au jeudi. Peut être qu'on rentrera le week-end à Honfleur”. Des plaisanciers sont également sur la même ligne : certains ont mis leurs bateaux en vente, soit symboliquement (sans afficher un numéro de téléphone pour faire une offre) soit “pour de vrai”, comme Jeff Leroy, dont le voilier est amarré dans le Vieux-bassin. “Je payais 1.100 € à l’année et ils vont m’augmenter de 30 %. Un petit retraité comme moi, ce n’est pas possible. C’est un crève-cœur, je fais de la voile depuis 57 ans” se désole cet habitant de Honfleur qui, une fois son voilier vendu, basculera vers un petit bateau à moteur et une remorque pour stationner sa future embarcation chez lui.

Plusieurs propriétaires de bateaux ont symboliquement posé la même affiche "à vendre" pour protester contre la hausse des tarifs © Radio France - Didier Charpin

Ce qui change

C’est une SEMOP (Société d’Économie mixte à opération unique) qui va assurer la gestion de sept ports du Calvados à partir de 2023. À savoir Honfleur, Trouville-Deauville, Dives-Cabourg-Houlgate, Courseulles-sur-Mer, Port-en-Bessin-Huppain, Grandcamp-Maisy et Isigny-sur-Mer. Cette SEMOP est majoritairement détenue par un groupement composé de la CCI Caen-Normandie et Copeport (51 %) mais le département du Calvados est impliqué avec 34 % des parts et c’est l’un de ses conseillers, Michel Fricout, qui mène les discussions avec les usagers mécontents de Honfleur.