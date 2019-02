Exposée au salon de l'agriculture, la nouvelle Joconde de Paris vient de Savoie

La Joconde avec Maureen et François

Notre-Dame-du-Pré, France

La Joconde à Paris, rien de plus normal, selon vous ? Sauf que cette Joconde-là vient de Tarentaise et va s'exposer Porte de Versailles au salon de l'agriculture.

Notre Joconde au regard paisible et au poil soyeux est une vache Tarine âgée de 4 ans et deux mois, originaire de Notre-Dame-du-Pré, du GAEC Couterloz.

Joconde produit du lait pour la coopérative qui le transforme en Beaufort. Le GAEC élève une centaine de vaches laitières.

Un GAEC au sommet ! © Radio France - Christophe Van Veen

Pour le GAEC , c'est un retour au salon parisien après 17 ans d'absence, sous l'impulsion de la relève François-Aymeric Romanet - 34 ans - et Maureen Duplas - 30 ans. C'est Maureen qui va passer dix jours à Paris pour veiller sur la Joconde.

Maureen, Alsacienne, ancienne secrétaire médicale, est devenue agricultrice par passion il y a un an. Elle a été accueillie à bras ouverts par l'explotation nichée à 1.300 mètres d'altitude.

Fierté et stress

"C'est une fierté, une récompense ! L'occasion de montrer notre travail qui n'est pas facile tous les jours" savoure François, enfin sélectionné pour le grand concours. Pour Maureen, "avoir la responsabilité de Joconde pendant un semaine est une pression, mais surtout un grand bonheur." Maureen est fière de "montrer une autre image de l'agriculture. Nous sommes passionnés et nous aimons nos animaux."

François, qui bichonne Joconde depuis un mois et demi, en a assez "de passer pour un bourreau d'animaux. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Or, on les kiffe, nos bêtes !"

Ces derniers-temps, sa femme reproche un peu à François de passer autant de temps auprès de Joconde. Tous les jours, la représentante du GAEC sort marcher un petit peu, pour s'habituer au défilé. Elle a été complètement tondue il y a un mois et demi. Elle prendra un dernier bain avant le départ "pour être belle, pour séduire les juges". Un gros stress, tout de même. François est à l'affût du moindre bobo. "Ça fait 17 ans qu'on n'est pas allés au salon. Alors, on ne veut pas se rater."

Il reste trois exploitations agricoles dans ce village de montagne © Radio France - Christophe Van Veen

Le grand départ aura lieu aux aurores ce vendredi à 5 heures du matin. Direction Chambéry, lieu de rendez-vous des 16 vaches tarines en compétition. Et puis le périple vers la capitale, une odyssée vers Paris pendant 10 à 11 heures de transport.

Le concours aura lieu mercredi prochain.