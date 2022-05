Fabrègues : les Jardins du Coulazou offrent leurs récoltes aux Restos du cœur

Les bénévoles de l'association les Jardins du Coulazou ont obtenu de la mairie un terrain de 1 500m2 pour cultiver des légumes bio et les donner ensuite aux bénéficiaires des Restos du cœur. Une initiative qui a été mise en place il y a un an et qui reprend du service pour l'été qui arrive.

Dans la commune de Fabrègues, les bénévoles de l'association les Jardins du Coulazou cultivent des légumes pour les plus démunis. En effet, depuis mars 2021, ils se sont associés avec les Restos du cœur pour leur donner les légumes qu'ils ont fait pousser sur leur terrain.

C'est grâce à la mairie de Fabrègues que l'association des Jardins du Coulazou a pu récupéré, l'année dernière, un terrain de 1 500 m2. Ils ont déjà utilisé 900 m2 pour créer le potager. "On a dû remettre le terrain en état, il n'avait pas été utilisé depuis 25 ans" sourit Amédé Barresi, le président de l'association. Dans la foulée, la dizaine de bénévoles se met à planter de nombreux légumes, "des tomates, des aubergines, des courgettes, des pommes de terre, du chou, des potirons", raconte Jean-Jacques Bouéroux le secrétaire général de l'association.

Claude est bénévole depuis six mois aux Jardins du Coulazou © Radio France - Eloïse Roger

Une tonne de légumes

Le succès de l'année dernière les a convaincu de recommencer cet été. "Nous avons récolté près d'une tonne de légumes l'été dernier, raconte Jean-Jacques Bouéroux, 100 familles ont pu en bénéficier ." Cette année, il y a 120 familles inscrites et les bénévoles envisagent d'ouvrir leurs récoltes à d'autres personnes dans le besoin, qui ne sont pas forcément sur la liste des bénéficiaires des Restos du cœur.

L'idée du partenariat avec les Restos du cœur c'est Jean-Jacques Bouéroux qui l'a eu. "Je voulais donner la possibilité à tout le monde de bien manger et puis les bénévoles ici sont des personnes passionnées par le jardinage, ils viennent avec plaisir donner quelques heures de leur temps libre."

Les bénévoles préparent les piquets de tomates © Radio France - Eloïse Roger

Des bénévoles motivés

Claude est tout jeune retraité, il est bénévole au jardin social depuis 6 mois. Auparavant, il travaillait dans la gestion de personnel et le jardinage pour lui c'est une vraie découverte. "Je n'ai jamais jardiné de ma vie et là il me semblait important que dans mon temps libre il y ait quelques heures consacrées aux autres. C'est en plein air, physique, ça me va. Oui c'est très chouette le jardinage, en plus j'ai appris plein de trucs, j'avais jamais planté un pied de tomates maintenant j'ai appris."

À côté de Claude, Gilles bêche. Il est éducateur au service de réparation pénale de l'association de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Avec les Jardins du Coulazou, il a signé une convention pour emmener, le temps d'une matinée, des jeunes travailler sur le terrain. Il encadre quatre adolescents, "ce sont des jeunes qui sont accusés d'avoir commis des délits et la mesure de réparation c'est quelque chose qui s'apparente à un travail d'intérêt général donc ils font une activité pour réparer leur bêtise". explique-t-il. Au loin, les jeunes s'activent dans le jardin, "il faut retourner la terre, ramasser les cailloux, les jeunes sont en train de tirer des lignes pour planter les courgettes les aubergines, les poivrons, l'idée c'est qu'ils se sentent utiles à quelque chose", raconte Gilles.