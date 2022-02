Fabrice Genin (FDSEA 21) : "Nous avons une agriculture vertueuse"

A la veille de la journée 100% Côte-d'Or au salon de l'agriculture à Paris, on s'interroge sur l'avenir de l'agriculture dans notre département, avec le président du premier syndicat agricole.

France Bleu Bourgogne : D'abord la situation en Ukraine, les cours mondiaux de certaines céréales explosent depuis le début de l'invasion russe. Les deux pays sont d'immenses producteurs de blé, de tournesol, de maïs notamment. Est ce que ça peut avoir une influence quelconque pour vous ou vos collègues ici ?

Fabrice Genin : La première conséquence qu'on pourrait avoir chez nous, c'est plutôt côté énergétique, puisqu'on voit très bien que pour fabriquer de l'engrais, il faut du gaz. Quand il n'y a pas de gaz, ça peut être compliqué. Après la tension sur les marchés et la hausse à court terme, on pourrait s'en réjouir. Mais le risque de déstabiliser complètement certains pays importateurs parce que l'Ukraine est un des greniers à grains de l'Europe, si on peut dire, et fournit quand même le bassin méditerranéen. Est-ce qu'on va être capables, nous, autres pays producteurs, de fournir aussi l'Egypte, notamment ?

Un contexte géopolitique tendu, donc, à l'Est. Cette tension aussi pour vous et votre syndicat, au Salon de l'agriculture à Paris, ces dernières heures, le stand de la FNSEA visé par une action des militants d'extinctions rébellion. En résumé, je résume ils vous reprochent de défendre une agriculture toujours plus intensive, avec les conséquences que l'on sait sur les sols, la biodiversité, la santé. Au fond, est ce qu'ils ont raison, ce militant? Est ce qu'on est ce qu'on fait fausse route pour l'instant ?

Je ne vais certainement pas vous dire qu'ils ont raison. Nous, on estime que la production française, c'est ce qu'on défend souvent, est plutôt vertueuse. On peut faire certains proches, mais je pense qu'on a été capables, au cours des vingt dernières années, de montrer qu'on est capables de changer nos pratiques et de répondre aussi à ce que veut le consommateur. Et on est souvent mis quand même en concurrence et c'est ça qui peut influencer la vitesse du changement. C'est qu'on est mis en concurrence avec d'autres régions du monde en Europe, d'autres façons de produire qui sont complètement différentes des nôtres. Donc je pense qu'on a le droit de faire certains proches, mais déjà la manière dont c'est fait, ce n'est pas très démocratique parce que j'ai le sentiment quand même qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer que de se faire la guerre.

En Côte-d'Or, on a aujourd'hui 4100 fermes, un chiffre en baisse de 16% sur les dix dernières années, avec des fermes toujours plus grandes, et le bio toujours largement minoritaire. Est-ce qu'elle est vraiment là, la prise de conscience chez les agriculteurs ?

Les fermes qui disparaissent ou qui s'agrandissent ? C'est pas une question de prise de conscience des agriculteurs ou pas. C'est une question d'attractivité du métier, un métier qui est difficile, peu rémunérateur et où on a du mal à attirer des jeunes. Après la deuxième chose avec le bio, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le bio est en trop forte expansion par rapport au marché. On le voit aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui étaient organisés sur des circuits bio depuis longtemps. Il y a une surproduction par rapport au consommateur. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on travaille sur des temps courts, donc il faut faire des réponses. Sauf que le marché, c'est lui qui dicte à la fin. Et quand il y a des producteurs qu'on envoie sur une production, on dit allez y. Il y a une forte demande et d'un seul coup, les prix chutent et les gens vivent. Du métier, c'est pas forcément une solution non plus à court terme.