Face à l'effondrement des oiseaux des milieux agricoles en Bourgogne Franche Comté, la LPO appelle aux dons

Les oiseaux dits "des milieux agricoles" sont en baisse dans nos campagnes depuis 20 ans en Bourgogne Franche Comté. Ces espèces s'appellent par exemple alouette des champs (-18.9%), tarier des prés (-60%) ou encore vanneau huppé (-83%).

ⓘ Publicité

Ces oiseaux connaissent un déclin pour plusieurs raisons, liées à l'agriculture, au climat et à l'aménagement du territoire. "La première cause de cet effondrement, c'est la perte d'habitat : il y a moins de bosquets, il y a moins de prairies, il y a moins de haies aussi", explique Isabelle Bellier, de la LPO de l'Yonne.

Perte d'habitat et de ressources alimentaires

La spécialiste pointe deux autres causes : "il y a aussi la perte de ressources alimentaires : il y a moins d'insectes en raison de l'usage d'insecticides et de pesticides. Il y a aussi l'intensification de la profession agricole : les parcelles sont plus grandes, il y a beaucoup plus de machines et on a sélectionné des céréales qui poussent plus vite. Donc les moissons vont se faire de façon plus précoce, ce qui ne coïncide plus avec la période de reproduction de certaines espèces. Et quand l'agriculteur va venir moissonner son champ, il va écraser les œufs ou les petits "non volants". Et ça, c'est de la destruction directe", poursuit Isabelle Bellier.

Un appel aux dons

Face à cet effondrement inédit et préoccupant, l'association a lancé un appel aux dons, afin de développer les actions de protection de ces oiseaux et d'intensifier les missions d'accompagnement de la profession agricole. "Quand on fait de la protection de nichées, par exemple de busard cendré, dans une parcelle, il faut qu'on achète du matériel : des petits paniers pour délimiter le nid, pour que l'agriculteur, quand il vient moissonner, puisse le contourner et ne pas écraser les oeufs ou les petits. Et puis il faut des moyens humains, parce que ça demande énormément de temps sur le terrain et on passe des heures à essayer de trouver les nids directement", précise Isabelle Bellier.

En attendant, Isabelle Bellier arpente les champs du département pour repérer les nids et les protéger. Une action qui va s'intensifier dans les prochaines semaines, jusqu'aux moissons.

Pour faire un don et aider la LPO, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ONG : bfc.lpo.fr