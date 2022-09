Face à l'inflation et au faible prix du lait, les producteurs ardéchois ne s'en sortent plus

Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Cyrille et Séverine Peyrard sont producteurs laitier depuis 25 ans à Malpertuis, près d'Alboussière en Ardèche. Habitués à se serrer la ceinture depuis des années, cette fois tout est plus compliqué, leurs charges ont augmenté de 36% comparé à l'an dernier.

Une rémunération inférieure au coût de fonctionnement

"Le maïs a pris 40 euros la tonne, l'aliment entre 150 et 200 euros la tonne, le gaz naturel liquéfié à presque doublé et l'engrais à plus que doublé", énumère Cyrille Peyrard. Face à cela le prix du lait lui, n'a grimpé que de 13%. Les mille litres se monnaient 390 euros, c'est trop peu pour couvrir leurs charges. "Il faudrait que nous soyons rémunérés 100 euros de plus au mille litres, juste pour couvrir les charges", affirme le producteur laitier.

Cyrille Peyrard produits 320 000 litres de lait par an, les 1 000 litres sont achetés 390 euros cette année, c'est 100 euros trop bas pour rentrer dans ses frais. © Radio France - Valentin Belleville

Si la rémunération n'augmente pas rapidement, il va manquer 20 000 euros dans la caisse à la fin de l'année. Avec sa femme Séverine, ils travaillent 70 heures par semaine, 365 jours par an et se sortent tant bien que mal 1 000 euros de salaire chacun par mois, le tout avec 3 adolescentes à charge à la maison. "On ne va pas au restaurant, ni au cinéma... on fait juste quelques dépenses pour que les filles fassent du sport, mais sinon il n'y a aucun superflu ni aucun loisirs", déplore Séverine.

Un avenir en pointillés

Le couple de producteurs laitier se sent bien impuissants face aux intermédiaires qui fixent les prix :"Coopérative laitière comme grande distribution se renvoient la balle", soupire Gilles Jouve, président du syndicat agricole Coordination Rurale en Ardèche, qui réclame l'application de la Loi Egalim.

Cyrille Peyrard envisage désormais une éventuelle reconversion dans deux ans, lorsqu'il aura terminé de rembourser son dernier emprunt. © Radio France - Valentin Belleville

Sans revalorisation rapide, Cyrille et Séverine Peyrard envisagent de réduire leur cheptel de vaches - actuellement 50 laitières - et commencent à évoquer une possible reconversion, une fois leur dernier emprunt remboursé, d'ici 2 ans.