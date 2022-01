Face à l'opération qui va l'empêcher de travailler, une agricultrice du Nord-Isère appelle à la solidarité

Un couple d'agriculteur du Nord-Isère a besoin d'aide. Laurence Vallier doit subir une opération qui va l'immobiliser pendant au moins six mois et ne pourra plus travailler avec son conjoint Yohan Segura. Le couple qui élève des vaches et des chèvres appelle à la solidarité.

Laurence Vallier ne peut plus travailler à cause d'un tendon au bord de la rupture dans son épaule. Avec son conjoint Yohan Segura, ils appellent à la solidarité pour assurer le travail à la ferme.

C'est une situation traversée par de nombreux agriculteurs : faire passer leur exploitation avant leur santé. Mais arrive parfois un moment où la santé ne peut plus être laissée de côté. C'est ce que vit en ce moment Laurence Vallier. Avec son conjoint Yohan Segura, elle élève des vaches et des chèvres à Succieu dans le Nord-Isère mais elle doit arrêter de travailler pendant au moins six mois pour se faire opérer d'un tendon dans l'épaule, au bord de la rupture. Face à cette situation, le couple appelle à la solidarité pour maintenir l'exploitation.

"Je suis obligée de préserver mon bras" explique l'agricultrice qui ne dort plus tellement elle a mal. "J'aide un petit peu, je me fais un petit peu disputer par monsieur quand j'y suis. Après il y a aussi l'amour de mes bêtes, c'est un grand manque psychologiquement" dit-elle dans un sanglot.

"Conjointe collaboratrice" pour la MSA, elle ne peut pas être remplacée

Auprès de la Mutualité Sociale Agricolte, Laurence est "conjointe collaboratrice" explique Yohan, "elle cotise pour sa retraite mais à un montant très inférieur. Le statut ne permet pas d'avoir un remplaçant" alors que lui-même pourrait être remplacé en cas de problèmes de santé car il est responsable d'exploitation. "Pour nous les femmes, les conjointes d'agriculteur, c'est un peu frustrant" complète Laurence. "Ce serait bien que certaines lois changent et qu'on ait un peu plus d'aides, mais ça, c'est une autre bataille."

Tout seul, c'est impossible à gérer.

Installé depuis deux ans, le couple n'a pas les moyens d'embaucher. "On n'a encore pas pu dégager un revenu sur l'exploitation, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bêtes. Il faut encore se développer pour dégager un revenu" détaille Yohan mais il y a déjà 40 chèvres et cinq vaches à traire matin et soir. Il faut nourrir tout le monde, s'occuper des vaches en pension puis produire et vendre les fromages. "Les journées déjà à deux sont très bien remplies, donc tout seul, c'est impossible à gérer."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Laurence a fini par poster un appel à l'aide sur Facebook. En trois jours, plus de soixante personnes se sont manifestées, "des gens qui veulent venir avec leurs enfants pour biberonner les cabris, des gens du métier, des retraités" énumère Yohan. "Vraiment ça fait chaud au cœur, maintenant il faut qu'on arrive à organiser tout ça pour qu'ils découvrent notre métier avec plaisir et que ça ne soit pas une contrainte pour eux."

Le couple va mettre en ligne un planning où les bénévoles pourront s'inscrire pour participer deux-trois heures le matin ou le soir, plus longtemps le week-end. Il faut que cet élan de solidarité tienne au moins six mois. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter La Chèvrerie du Saint Bernard sur sa page Facebook